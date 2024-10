Corinthians pode faturar mais de R$ 10 milhões com bilheteria em outubro

Neo Química Arena durante partida do Corinthians (Foto: José Manoel Idalgo)







Lance! • Publicada em 08/10/2024 - 06:30 • São Paulo (SP)

Em meio à luta contra o descenso no Campeonato Brasileiro, o Corinthians pode arrecadar um valor milionário com bilheteria no mês de outubro. Vivo em três competições (Brasileirão, Sul-Americana e Copa do Brasil), o clube paulista disputará, entre os dias 5 e 24 de outubro, quatro partidas na Neo Química Arena, que tem registrado lotação máxima nos últimos compromissos.

Com isso, o Corinthians pode atingir R$ 10 milhões com receitas oriundas de sua casa no período, uma vez que a Arena registra em média um faturamento de R$ 2,5 milhões por jogo. Além da possibilidade de levar mais de 160 mil espectadores ao local em outubro.

No último dia 5, a equipe comandada por Ramón Díaz enfrentou o Internacional, pelo Brasileirão, em duelo que terminou empatado. Na sequência, recebe o Athletico, adversário direto na luta contra o rebaixamento, pela mesma competição. Além do Flamengo, pelo confronto de volta das semifinais da Copa do Brasil, e do Racing, pela Copa Sul-Americana.

Até o momento, o Corinthians disputou 27 partidas na Neo Química Arena, com uma média superior a 40 mil torcedores por partida.

Torcedores durante partida do Corinthians na Neo Química Arena (Foto: José Manoel Idalgo)

Recentemente, o futebol feminino também contribuiu para esta equação positiva. Em setembro, durante a decisão do Brasileirão Feminino, o clube registrou o recorde de público no futebol feminino brasileiro com 44.529 espectadores - o que gerou uma renda de R$ 974.416,30.