Torcedor elogia Yuri Alberto no empate com o Inter: ‘Não tem igual’

Yuri Alberto faz grande atuação contra o Internacional (Foto: Marcello Zambrana / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/10/2024 - 16:27 • São Paulo (SP)

O Corinthians empatou com o Internacional em 2 a 2, na Neo Química Arena, no último sábado (5), pela 29° rodada do Brasileirão. O nome do jogo foi Yuri Alberto, que marcou os dois gols do Timão. Caio Coelho, produtor de Corinthians do Cria Lab!, hub de creators do Lance!, elogiou a atuação do atacante:

- Não tem ninguém igual ao Yuri Alberto, que queira salvar mais o time do Corinthians do que ele, porque esse cara está se entregando e se doando dentro de campo - disse Caio. Veja no vídeo abaixo:

➡️Ramón Diaz se diz frustrado após empate com Inter: ‘fomos superiores’diz frustrado após empate com Inter: ‘fomos superiores’

Lei do ex

O atacante já defendeu a camisa do Internacional durante um ano e seis meses, onde marcou 31 gols em 85 jogos disputados. Além de seis assistências. Com os dois gols marcados no sábado (5), Yuri Alberto alcançou a marca de 20 gols na temporada e é o artilheiro do clube alvinegro, seguido por Romero e Rodrigo Garro.

Yuri Alberto marca dois gols para o Corinthians contra seu ex-clube (Foto: Fernando Moreno/AGIF_)

O empate manteve o Corinthians na zona de rebaixamento, com 29 pontos acumulados, e levou o Colorado para o G6 e mais próximo para a conquista de uma vaga na Libertadores do ano que vem. O Timão enfrenta o Athletico-PR no dia 17, pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro.