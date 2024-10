Goleada do Corinthians e vitória do Santos; veja os resultados da Libertadores Feminina

Jogadoras do Santos comemorando (Foto: Divulgação/ Santos)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/10/2024 - 00:04 • Rio de Janeiro

Mais um dia de Copa Libertadores Feminina se encerrou neste domingo (6). A segunda rodada, válida pela fase de grupos, teve quatro jogos. Os destaques do dia ficaram para a goleada de 8 a 0 aplicada pelo Corinthians e a vitória do Santos sobre o Colo-Colo. Todos os jogos estão acontecendo em Assunção e em Ypané, no Paraguai.

Olimpia x Always Ready

O Olimpia venceu o Always Ready por 3 a 0, com gols marcados por Amanda Peralta, Augustina López e Camila Doerzbacher. O resultado coloca o time paraguaio na segunda colocação do Grupo B, empatado com o líder Santos, com seis pontos. A partida foi disputada no Estádio Ypané, que recebe o nome da cidade.

Boca Juniors x Libertad

O Boca Juniors venceu o Libertad por 1 a 0, gol de Estefanía Palomar, aos 31 minutos do segundo tempo. A vitória coloca o time argentino na segunda colocação do Grupo A, com quatro pontos, empatado com o líder Corinthians. O jogo foi realizado no Estádio Arsenio Erico, em Assunção.

Colo-Colo x Santos

O Santos enfrentou o Colo-Colo. O 1 a 0, gol marcado por Ketlen, manteve a liderança do Grupo B para as Sereias da Vila, que seguem com 100% de aproveitamento na competição. A partida também foi disputada no Estádio Ypané.

Corinthians x Adiffem

A grande exibição da noite foi do Corinthians, atual campeão da Libertadores Feminina, que aplicou goleada histórica no Adiffem: 8 a 0. A vitória foi a primeira das Brabas na competição e garantem o time na liderança do Grupo A, com quatro pontos. O confronto também aconteceu no Estádio Arsenio Erico, em Assunção.