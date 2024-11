Corinthians perde dupla para jogo contra o Vitória

Jogadores do Corinthians comemoram gol contra o Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Vitor Coelho Palhares • Publicada em 05/11/2024 - 13:14 • São Paulo (SP)

O Corinthians não terá os laterais Hugo e Matheuzinho para o duelo contra o Vitória no próximo sábado (9), no Barradão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A dupla foi punida com o terceiro cartão amarelo na vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras e cumpre suspensão automática no próximo compromisso da equipe. Com isso, a tendência é que Matheus Bidu e Fagner sejam os titulares.

André Ramalho aparece como dúvida. O zagueiro foi substituído no intervalo da partida devido a dores na perna e será reavaliado pelo departamento médico do clube no decorrer da semana.

Com o resultado, o Corinthians encerrou um jejum de oito partidas sem vitórias contra o maior rival e, consequentemente, se afastou da zona de rebaixamento. Com 38 pontos conquistados em 32 rodadas, a equipe comandada por Ramón Díaz ocupa a décima terceira colocação, quatro pontos à frente do Athletico-PR, que abre o Z4.