Memphis sofre mal-estar antes do Dérbi, mas joga no sacrifício pelo Corinthians

Memphis durante partida do Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Vitor Coelho Palhares • Publicada em 05/11/2024 - 11:58 • São Paulo (SP)

Titular do Corinthians no Dérbi, Memphis Depay passou mal na véspera da vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, na Neo Química Arena, em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O atacante holandês sofreu um mal-estar na madrugada da última segunda-feira (4), acompanhado de dores estomacais, febre e quadro de vômito. Mesmo debilitado, Memphis recebeu tratamento do departamento médico e optou por ser relacionado para o confronto. As informações foram divulgadas pela Trivela e confirmadas pelo Lance!.

A vitória sobre o Palmeiras foi o segundo clássico de Depay desde que assinou contrato com o Corinthians, no início de setembro. Anteriormente, o holandês entrou no segundo tempo da derrota ara o São Paulo por 2 a 1, em jogo marcado por expulsões.

Após o Dérbi, Memphis utilizou as redes sociais para comemorar o resultado e citou na legenda trecho de uma música cantada pela fiel torcida.

O clássico contra o Palmeiras marcou a sexta partida consecutiva de Depay como titular da equipe comandada por Ramón Díaz. Vale lembrar que o holandês chegou ao Parque São Jorge com uma programação especial de treinamentos (principalmente físicos), uma vez que estava há dois meses sem atuar.

Números de Memphis Depay pelo Corinthians

Principal contratação do Corinthians na última janela de transferências, Memphis Depay estreou na vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-GO, válida pelo Campeonato Brasileiro.

Desde então, o atacante holandês soma nove jogos - sendo seis deles como titular -, dois gols marcados e quatro assistências distribuídas.

Memphis Depay durante partida entre Corinthians e Cuiabá, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Gil Gomes/AGIF)

