Corinthians paga primeira parcela de acordo com Rojas; veja o valor

O Corinthians quitou a primeira parcela do acordo com Rojas. Nesta semana, o clube alvinegro depositou R$ 20,5 milhões ao meia paraguaio. O valor é referente a uma dívida pelo não cumprimento do contrato com o jogador, que defendeu a equipe entre 2023 e 2024.

O Timão foi condenado pela Fifa a pagar cerca de R$ 41 milhões ao atleta, devido ao atraso de direitos de imagem no período em que defendeu o clube. Com o acordo, o Corinthians afasta o risco de um novo transfer ban. Na próxima semana, a diretoria deve quitar os R$ 20,7 milhões restantes.

A informação foi noticiada pelo 'Café do Setorista' e confirmado pelo Lance!. O Corinthians utilizou parte da premiação recebida pelo título da Copa do Brasil, conquistado na última temporada. A diretoria busca acertar uma pendência com o Santos Laguna, e derrubar o transfer ban que perdura desde agosto.

O Corinthians deve cerca de R$ 30 milhões ao time mexicano pelo não pagamento na contratação de Félix Torres, ainda em 2024. A Fifa condenou o clube alvinegro e impediu a equipe de registrar novos jogadores por três janelas. O Timão busca derrubar a sentença para realizar contratações neste começo de ano.

Entre outros compromissos pendentes estão: R$ 6,76 milhões ao Shakhtar Donetsk pelo empréstimo de Maycon, R$ 23,3 milhões ao Talleres pela compra de Rodrigo Garro, R$ 8 milhões ao Philadelphia Union pela chegada de José Martínez, e R$ 6,2 milhões ao Midtjylland pela aquisição de Charles. O Timão mobiliza esforços para o pagamento das pendências.