Corinthians oferece maior salário do elenco e encaminha contratação de Depay

Memphis Depay em campo pela Holanda. (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)







Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Isabelle Favieri • Publicada em 06/09/2024 - 12:15 • Rio de Janeiro

O Corinthians avançou nas negociações por um reforço de peso para o setor ofensivo, e a novela por Memphis Depay ganhou um novo capítulo. O Timão enviou uma contraproposta, com participação financeira do patrocinador, e encaminhou a contratação do jogador.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

▶️ Corinthians lucrará cerca de R$ 11 milhões com venda de atacante para clube saudita

Na nova proposta, o holandês chegaria com o maior salário do elenco alvinegro e um contrato de cerca de dois anos. Para a diretoria do Corinthians, o estafe do jogador não negar a primeira investida foi “bem visto” e está otimista na contratação do jogador de 30 anos.

O Timão precisa correr para fechar as negociações. O prazo de inscrição de atletas para a Copa do Brasil se encerra no próximo dia 9, na Sul-Americana no dia 13 e no Brasileirão dia 20.

Quando a Esportes da Sorte assinou com o clube, dentro dos R$ 309 milhões em três anos previstos no contrato, R$ 57 milhões seriam destinados para a contratação de um jogador técnico e midiático, aí entra a vinda de Depay. Porém, a empresa foi alvo da operação "Integration", da Polícia Civil de Pernambuco, por suposta lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais.

O Corinthians se manifestou sobre o caso e disse que acompanha o andamento da operação por meio da imprensa. No entanto, o Timão optou por não falar sobre a operação no momento:

– O clube está acompanhando pela imprensa o que está sendo noticiado e por enquanto não tem nada a falar.

Em um primeiro contato, Memphis não havia demonstrado vontade de atuar no futebol brasileiro, mas se animou após conversas com o Timão nos últimos dias. Os valores seriam de cerca de R$ 2,5 milhões em salários.

Memphis Depay em campo pelo Atlético de Madrid. (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

Na última temporada, pelo Atlético de Madrid, o jogador entrou em campo em 39 oportunidades, balançando as redes nove vezes. Deixou o clube após um ano e meio com a camisa dos Colchorenos e está livre no mercado desde então.

A estrela da seleção holandesa deve chegar ao Brasil no próximo final de semana para, enfim, assinar com o Corinthians.

RELAÇÃO COM O CLUBE

Apesar de ser um alvo recente no Corinthians, a relação de Depay com o clube é antiga. A Neo Química Arena não será novidade para o jogador, que já balançou as redes no estádio na Copa do Mundo de 2014. Além disso, o atacante possui uma carreira de rapper e tem uma música chamada Corinthians.

Ele se aventura na música desde 2018, e há cerca de quatro anos, em 2020, Memphis lançou o primeiro álbum, que contém uma faixa chamada "2 Corinthians 5:7", em referência ao versículo bíblico.

Camisa Corinthians II 2024/25 Torcedor Pro Masculina Camisa Corinthians II 2024/25 Torcedor Pro Masculina Todos os tamanhos na Nike! A partir de R$ 332,49