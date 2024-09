Corinthians lucrará cerca de R$ 11 milhões com venda de atacante para clube saudita

João Costa em ação com a camisa da Roma (Foto: Divulgação/Lance!)







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 03/09/2024 - 16:21 • São Paulo (SP)

O Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, anunciou na última segunda-feira (2) a contratação do atacante João Costa, que pertencia a Roma-ITA, por 9 milhões de euros (aproximadamente R$ 55 milhões). Com isso, o Corinthians terá direito a uma porcentagem da venda.

Formado nas categorias de base do clube, Costa foi negociado para a equipe italiana em 2021. O Corinthians, no entanto, permaneceu com 20% dos direitos econômicos do atacante e lucrará 11,8 milhões com a transação.

Na Roma, participou de apenas de cinco partidas pelo time profissional, incluindo jogos da Série A italiana e Europa League. Sem espaço, passou a integrar a equipe sub-19.

O atacante possui cidadania portuguesa e foi convocado para defender a seleção de base do país. Ademais, integrou a equipe sub-20 do Brasil, em janela disputada no mês de maio.

- A Roma confirma que João Costa se juntou ao Ettifaq em regime permanente. O ponta brasileiro subiu nas categorias de base do Giallorossi e fez cinco jogos no Campeonato Italiano e na Liga Europa pela Roma - publicou o clube italiano nas redes sociais.