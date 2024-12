Memphis compartilha foto de ligação com Pogba e dirigente do Corinthians

A Fiel sonha com a contratação de Paul Pogba para a próxima temporada do Corinthians. Um dos destaques do Timão na temporada, Memphis fez questão de aumentar a expectativa. Neste sábado (21), o atacante holandês compartilhou uma foto em suas redes sociais em que está conversando com o meia francês e Pedro Silveira, diretor financeiro do clube alvinegro.

Na legenda, o holandês escreveu: "Sempre ótimas conversas com meus amigos". Atualmente, o Corinthians não possui conversas avançadas pela contratação de Pogba.

A 'novela' entre Corinthians e Pogba

A Fiel passou a sonhar com a contratação do meia, campeão do mundo com a França em 2018, após o craque participar do programa "The Noite", do SBT, e dizer que jogaria de graça pelo Corinthians. A posição oficial da diretoria do clube é que não há negociações abertas para a contratação do jogador. A comissão técnica do Timão está satisfeita com os jogadores disponíveis para o meio-campo e não deve fazer grandes contratações nesta janela de transferências.

Nesta semana, a Fatal Model, empresa que promove anúncios de acompanhantes, se ofereceu a pagar as despesas que envolvem a transferência do francês ao clube alvinegro. A empresa usou as suas redes sociais para confirmar a proposta. Após a repercussão, o Corinthians negou que existam tratativas entre as partes para a contratação do astro francês.

O francês de 31 anos não pode atuar profissionalmente até março do próximo ano - Pogba cumpre uma suspensão por doping. O jogador defendia a Juventus quando testou positivo para testosterona em 2023, após partida no Campeonato Italiano contra a Udinese.