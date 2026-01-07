Corinthians negocia com Gabriel Paulista e aguarda fim de transfer ban

O Corinthians está interessado na contratação de Gabriel Paulista, que rescindiu contrato com o Besiktas, da Turquia. O zagueiro de 35 anos está livre e uma negociação não depende de custos de aquisição, foco do Timão nesta janela de transferências.

Corinthians antecipa parcela e espera fim do transfer ban da CBF

A informação foi noticiada pelo 'ge.globo' e confirmada pelo Lance!. A diretoria espera derrubar o transfer ban nos próximos dias para se movimentar no mercado. O Corinthians precisa quitar uma dívida que gira em torno de R$ 35 milhões com o Santos Laguna, pela contratação de Félix Torres, feita em 2024. A equipe está proibida pela Fifa de inscrever novos jogadores desde agosto.

Gabriel Paulista tem uma vasta carreira na Europa, com passagens por Arsenal, da Inglaterra, e Valência, da Espanha. Seu último clube foi o Besiktas, da Turquia. O brasileiro rompeu seu contrato e espera defender seu clube do coração.

O zagueiro declarou publicamente ser torcedor do Corinthians, inclusive publica fotos em suas redes sociais com o uniforme do clube, e está disposto a fazer concessões em busca de um acerto. A comissão técnica vê a contratação com bons olhos e A negociação estão em andamento.

Objetivos do Corinthians no mercado

O Timão traçou um perfil de contratações para a janela de transferências: jogadores livres ou sem custos. A diretoria entende que é a única forma de se movimentar no mercado e seguir em busca de uma 'reestruturação'. O plano orçamentário prevê que o clube economize R$ 6 milhões mensais na folha salarial.

Nesta terça-feira (6), o Corinthians antecipou o pagamento da terceira parcela do CNRD (Câmara Nacional de Resoluções e Disputas), da CBF, e espera derrubar o transfer ban imposto pela confederação, restando então, somente o da Fifa.