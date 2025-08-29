Flamengo demite o dirigente Bruno Spindel

O Flamengo oficializou, nesta sexta-feira (29), o desligamento de Bruno Spindel do quadro de funcionários do clube. Nome importante da gestão Rodolfo Landim, o dirigente perdeu espaço desde a chegada de José Boto, atual diretor de futebol rubro-negro.

Spindel vinha atuando nos bastidores do Flamengo, como uma espécie de assistente de Boto, principal nome da pasta, auxiliando, principalmente, com a parte burocrática com contratações. Desde o início do ano, ele esteve distante das atividades no Ninho do Urubu.

A decisão pela saída de Bruno Spindel partiu do presidente Luiz Eduardo Baptista. Foi Bap, aliás, quem tomou a decisão de mantê-lo no clube no passado, ainda na gestão do ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello. Na época, o atual mandatário ocupava o cargo de gerente de marketing e CEO do clube.

A informação da saída de Bruno Spindel foi publicada, inicialmente, pelo "Coluna do Fla", e confirmada pela reportagem do Lance!.

Participação importante de Spindel na gestão Landim no Flamengo

Bruno Spindel foi um dos grandes responsáveis, ao lado de Marcos Braz, pelas contratações do Flamengo de 2019 a 2024. Com Braz, ele que realizava o processo de negociações com os atletas e treinadores.

Bruno Spindel ao lado de Marcos Braz (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

