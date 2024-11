Veja por que o Palmeiras chega com vantagem sobre o Corinthians no clássico

Jogadores do Palmeiras durante partida contra o Corinthians (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Escrito por Vitor Coelho Palhares • Publicada em 02/11/2024 - 04:00 • São Paulo (SP)

Da logenvidade do trabalho ao desempenho esportivo, o Palmeiras acumula motivos para chegar como favorito para o clássico contra o Corinthians, na próxima segunda-feira (4), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A situação de ambos na tabela de classificação ajuda a explicar essa diferença: com 61 pontos, a equipe comandada por Abel Ferreira ocupa a vice-liderança e disputa contra o Botafogo o tri do Brasileirão. Enquanto o rival, na décima quinta colocação, soma apenas 35 e luta contra o rebaixamento na competição.

Outros motivos, por sua vez, ajudam a corroborar a superioridade recente do Palmeiras. Confira três a seguir:

Vantagem no retrospecto recente

O Palmeiras não é derrotado pelo Corinthians desde 2021 — e mantém uma invencibilidade de oito partidas no período. À época, o Verdão perdeu para o rival por 2 a 1, na Neo Química Arena, em partida válida pelo Campeonato Paulista.

Desde então, possui cinco vitórias e três empates, além de um saldo positivo de oito gols. Com isso, ostenta sua maior sequência invicta em Derby neste século.

Vale lembrar lembrar também que, desde a conquista do Paulistão em 2020, o Palmeiras enfrentou o adversário em 16 oportunidas e só terminou derrotado em uma — com outras oito vitórias e sete empates.

Palmeiras venceu a última partida disputada entre as equipes por 2 a 0 (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Estabilidade administrativa

Desde que assimiu o comando técnico do Palmeiras, em outubro de 2020, Abel Ferreira já enfrentou o Corinthians em 13 clássicos, com sete técnicos distintos à frente do rival.

Palmeiras 4 x 0 Corinthians (Brasileirão 2020) - Vagner Mancini

Corinthians 2 x 2 Palmeiras (Paulistão 2021) - Vagner Mancini

Corinthians 0 x 2 Palmeiras (Paulistão 2021) - Vagner Mancini

Palmeiras 1 x 1 Corinthians (Brasileirão 2021) - Sylvinho

Corinthians 2 x 1 Palmeiras (Brasileirão 2021) - Sylvinho

Palmeiras 2 x 1 Corinthians (Paulistão 2022) - Vítor Pereira

Palmeiras 3 x 0 Corinthians (Brasileirão 2022) - Vítor Pereira

Corinthians 0 x 1 Palmeiras (Brasileirão 2022) - Vítor Pereira

Corinthians 2 x 2 Palmeiras (Paulistão 2023) - Fernando Lázaro

Palmeiras 2 x 1 Corinthians (Brasileirão 2023) - Danilo (como interino)

Corinthians 0 x 0 Palmeiras (Brasileirão 2023) - Vanderlei Luxemburgo

Palmeiras 2 x 2 Corinthians (Paulistão 2024) - António Oliveira

Palmeiras 2 x 0 Corinthians (Brasileirão 2024) - António Oliveira

Mano Menezes e Cuca também treinaram o rival no período, mas não enfrentaram Abel Ferreira.

Projeto esportivo

A manutenção do trabalho de Abel por quatro temporadas foi uma decisão acertada da diretoria do Palmeiras. Durante esse período, o treinador português conquistou dez títulos, incluindo duas Libertadores no mesmo ano, tornando-se o mais vitorioso da história do clube.

Essa estabilidade não apenas resultou em conquistas esportivas, mas também beneficiou o fluxo de caixa da instituição, que adota uma postura firme na liberação de seus atletas. Diversos jogadores do elenco, como o meio-campista Raphael Veiga, despertam o interesse do futebol europeu. No entanto, o Palmeiras é irredutível e só aceita negociar atletas em duas situações: pelo valor das respectivas multas rescisórias ou após a disputa do Super Mundial.

A união de um técnico vitorioso com a permanência de peças-chave — como Veiga, Weverton, Gómez, Rony e Dudu — possibilitou ao Palmeiras disputar a maioria das competições da "Era Abel" como favorito.