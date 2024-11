Corinthians: André Ramalho está liberado para o dérbi

André Ramalho comemora gol pelo Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Thiago Braga • Publicada em 02/11/2024 - 12:58 • São Paulo (SP)

O zagueiro André Ramalho, do Corinthians, está liberado para enfrentar o Palmeiras no clássico válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, na próxima segunda-feira, 4, às 20h, na Neo Química Arena.

André Ramalho obteve efeito suspensivo no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que o libera para atuar enquanto o recurso da sua suspensão. Na última quinta-feira, o defensor foi julgado pelo STJD e punido com dois jogos de suspensão devido à sua expulsão no clássico contra o São Paulo, pela 28ª rodada.

➡️ Dérbi pode definir futuro de Ramón Díaz no Corinthians

André Ramalho já havia cumprido um jogo de suspensão e teria mais um a cumprir. No entanto, efeito suspensivo concedido pelo auditor do STJD Maxwell Borges de Moura Vieira permite que o zagueiro esteja liberado para jogar.

A expulsão do jogador aconteceu na derrota por 3 a 1 para o São Paulo, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Na ocasião, o árbitro Rafael Klein, justificou o cartão vermelho por considerar que o zagueiro cometeu uma ação violenta ao atingir o atacante Luciano com uma cotovelada durante uma paralisação do jogo. No julgamento, o vice-presidente do STJD Jorge Galvão, disse que o lance de André Ramalho pareceu com o de um pugilista.

André Ramalho em ação contra o Flamengo na Copa do Brasil Foto: Alexandre Loureiro/AGIF

A comissão disciplinar do STJD enquadrou Ramalho no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que se refere a atos desleais ou hostis em campo. A pena para essa infração pode variar de uma a três partidas de suspensão.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Com o efeito suspensivo, o Corinthians poderá contar com André Ramalho no importante duelo contra o Palmeiras. Sem Cacá, machucado, o treinador Ramón Díaz deve escalar Gustavo Henrique ou Félix Torres ao lado de Ramalho no dérbi.

O resultado deste confronto é fundamental para as ambições do time no Campeonato Brasileiro e pode impactar diretamente sua posição na tabela. O Timão encontra-se em 15º, com 35 pontos, apenas um a mais do que Athletico-PR e Bragantino.