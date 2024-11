Dérbi pode definir futuro de Ramón Díaz no Corinthians

Ramón Díaz está no Corinthians desde julho deste ano (Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)







Escrito por Ulisses Lopresti • Publicada em 02/11/2024 - 06:15 • São Paulo (SP)

Um clássico entre Corinthians e Palmeiras tem o poder de mudar o humor das torcidas em questão. O Dérbi desta segunda-feira (1), na Neo Química Arena, acontece com a Fiel frustrada após a eliminação na Sul-Americana. Ramón Díaz sofre críticas da opinião pública e se sustenta no cargo com a justificativa de que tirou o time do Z-4, mas a vitória no clássico pode ser um motivo ainda maior para mudar a atual imagem do treinador.

Tabu

Sem vencer um Dérbi desde 2021, o Corinthians amarga um jejum de três anos contra o rival. A última vitória foi na Neo Química Arena. No Brasileirão daquele ano, o Timão superou o Palmeiras por 2 a 1 com dois gols de Róger Guedes. Sylvinho era o treinador alvinegro.

Ramón Díaz tem no clássico a oportunidade de conquistar uma façanha que o corinthiano tanto espera. Em 28 jogos à frente do Timão, o técnico só disputou um clássico. Em setembro, o argentino era o treinador do clube alvinegro na derrota por 3 a 1 contra o São Paulo, em Brasília, pela 28ª rodada do Brasileirão.

Retrospecto ruim

Neste ano, o Corinthians não venceu nenhum clássico. No Campeonato Paulista, o Timão empatou com o Palmeiras e perdeu para São Paulo e Santos. No Brasileirão, o clube alvinegro teve um empate e sofreu uma derrota contra o Tricolor, além de ter perdido para o clube alviverde no primeiro turno.

Ramón Díaz durante jogo do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/ Ag. Corinthians)

Críticas

Após a eliminação para o Racing, Ramón Díaz passou a ser alvo de críticas dos torcedores. Em enquete realizada pelo LANCE!, 88,7% dos votantes apontaram que o técnico não deve permanecer para 2025, enquanto apenas 11,3% se declararam a favor do treinador.

Corinthians: maioria não quer Ramón Díaz para 2025, revela enquete do Lance!

Contratado em julho, Ramón Díaz tem 48% a frente do Corinthians. Em 28 jogos sob o comando do Timão, o treinador venceu dez jogos, empatou nove vezes e foi derrotado em oito oportunidades.

Luta contra o Z-4

Se vencer o Palmeiras, o Corinthians se afasta ainda mais do rebaixamento. Atualmente, o Timão ocupa a 15ª colocação do Campeonato Brasileiro, com um ponto na frente do Red Bull Bragantino, o primeiro clube da zona da degola.

O clube alvinegro também tem a oportunidade de atrapalhar o rival na busca pelo tricampeonato do Brasileirão. O Palmeiras é o segundo colocado da tabela, com três pontos a menos do Botafogo. Portanto, o jogo não vale só para as duas equipes envolvidas, mas também para a recuperação do prestígio de Ramón Díaz com a Fiel.

A partida será na segunda-feira (4), às 20h (horário de Brasília), na Neo Química Arena. O jogo é válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.