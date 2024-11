Ramón Díaz durante treino do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/ Ag.Corinthians)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/11/2024 - 19:55 • São Paulo (SP)

O Corinthians foi eliminado da Copa Sul-Americana após perder por 2 a 1 contra o Racing, no estádio El Cilindro, na Argentina. Fora da competição continental, o Timão ocupa a 15ª colocação no Brasileirão e luta para fugir do risco de rebaixamento nesta temporada. Segundo enquete feita com os seguidores do Lance!, a maioria dos torcedores não quer a permanência do argentino em 2025.

Ramón Díaz, técnico do Corinthians, enfrenta uma crise. Com a derrota para o Racing, o argentino ficou com um aproveitamento de 48% à frente do clube alvinegro. Apesar do revés, o treinador avaliou seu trabalho como "excelente" em entrevista coletiva.

- Creio que o trabalho que estamos fazendo é excelente porque competimos. Quando chegamos me chamaram para salvar o time, o grupo e os jogadores tiveram competência e qualidade para competir - disse após o duelo contra o Racing.

Contratado em julho, Ramón Díaz possui contrato com o Corinthians até o final do próximo ano.

A Fiel não está feliz com o trabalho do treinador. Em enquete realizada no canal do Lance! destinado aos torcedores do Corinthians no WhatsApp, a ampla maioria se colocou contra a permanência de Ramón Díaz para 2025.

88,7% dos votantes acham que Ramón Díaz não deveria continuar no cargo

11,3% dos votantes acham que Ramón Díaz deve continuar no cargo para 2025

Próximo jogo

Após a frustração na Copa Sul-Americana, o Corinthians vira as atenções para o Campeonato Brasileiro. Na segunda-feira (4), o Timão encara o Palmeiras, às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena. O clube alvinegro não vence o rival desde 2021.

O clássico vale muito para Ramón Díaz. Atualmente, o clube alvinegro ocupa a 15ª colocação do Brasileirão, com um ponto a mais que o Red Bull Bragantino, primeiro clube na zona de rebaixamento. Uma vitória pode aliviar a pressão sobre o treinador e, ao mesmo tempo, prejudicar o Palmeiras na perseguição ao Botafogo na parte de cima da classificação.