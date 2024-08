Segurança do Vasco se pronuncia sobre confusão com jogadores do Athletico Paranaense: ‘Jogador pode tudo’

Betinho, segurança do Vasco, se envolveu em confusão generalizada com jogadores e comissão do CAP (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/08/2024 - 11:57 • Rio de Janeiro

A vitória do Vasco por 2 a 1 de virada contra o Athletico Paranaense, em São Januário, foi marcada por uma briga envolvendo jogadores do Furacão e um segurança do Cruzmaltino. Profissional do clube carioca, "Betinho" foi visto ainda durante a transmissão da partida tentou acertar socos em atletas do time paranaense. Após toda a polêmica, o segurança se pronunciou nas redes. Confira;

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Vasco

- Como pode uma pessoa falar uma coisa, se as imagens mostram outra? Jogador pode fazer tudo! Eu sou só um simples segurança que tentou se defender contra quase 20 atletas. Deus no controle. - escreveu o segurança em seu Instagram.

➡️Maestro Júnior manda recado a Pedrinho após confusão envolvendo segurança do Vasco

A confusão ocorreu logo após o apito final do jogo, à beira do gramado. Quando o assunto parecia resolvido, a briga continuou perto da entrada para os vestiários. Em coletiva de imprensa, Marcelo Sant'Anna, diretor de futebol do Vasco, pediu desculpas pela atitude do segurança e afirmou que o clube irá tomar "medidas administrativas".

➡️Torcedores se revoltam com posicionamento de dirigente do Vasco após polêmica com segurança

O segurança fez a publicação no story do seu perfil no Instagram e republicou o vídeo disponível abaixo;