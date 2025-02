Corinthians intensifica negociações para renovar com Talles Magno

O Corinthians trabalha para renovar o contrato de empréstimo com o atacante Talles Magno. Contratado em agosto do ano passado, o jogador de 22 anos tem vínculo com o Timão até 31 de julho, e a diretoria busca estender o prazo de sua permanência.

Os direitos federativos do jogador pertencem ao NY City, dos Estados Unidos. O Corinthians quer ampliar o empréstimo até o final da temporada e busca uma definição rápida. Segundo o 'Ge.globo', o Timão teria que desembolsar US$ 13,5 milhões (cerca de R$ 77,93 milhões na cotação atual) para contratar o atleta, fora US$ 1,5 milhão (R$ 8,66 milhões) pelo empréstimo.

Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, esteve em um evento da Federação Paulista de Futebol (FPF) nesta segunda-feira (25) e revelou que o clube trabalha arduamente para manter o atacante.

— O Talles está super identificado com a gente. Essa conversa com o pessoal do New York City está sendo, não vou falar diária, mas toda semana a gente avança em algum ponto importante do contrato do Talles. Temos a esperança de que tão logo isso possa ser resolvido. O atleta está muito entusiasmado, feliz da vida de estar no Corinthians — disse o dirigente.

Talles Magno é o maior goleador do Corinthians no ano (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Boa fase do artilheiro

O jogador foi um dos que mais aproveitou o rodízio estabelecido por Ramón Díaz nos primeiros jogos da temporada. Talles Magno iniciou a temporada em condição de reserva, mas marcou cinco gols neste início de ano e é o atual artilheiro do Corinthians.

Em boa fase, o atacante passou a ser especulado no time titular, e Ramón Díaz avalia mudar o esquema tático do Corinthians de 4-4-2 para 4-3-3, a fim de montar um ataque com Rodrigo Garro, Memphis, Yuri Alberto e Talles Magno.