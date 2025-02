Hugo Souza revela que abriu mão de salário maior para fechar com o Corinthians

Hugo Souza chegou em julho do último ao Corinthians e se tornou um dos atletas mais queridos pela Fiel, mas quase a história teve um rumo diferente. O goleiro revelou que recebeu uma proposta da Arábia Saudita, com um salário mais vantajoso, mas que recusou para se transferir ao Timão.

O jogador estava emprestado pelo Flamengo ao Chaves, de Portugal. Com 25 anos na época, Hugo Souza queria deixar o clube português, que não figurava entre os grandes do país, por uma chance de retomar o protagonismo e foi obrigado a decidir entre o Corinthians e o mundo árabe.

— Meu empresário me ligou domingo e falou: 'Você tem que tomar uma decisão da tua vida agora. Você tem dois caminhos: acabou de chegar um papel para mim para você jogar na Arábia Saudita. O salário é bom, vai mudar a sua vida, mas aí esquece o Corinthians' — contou o goleiro em entrevista ao PoropoPod, no canal oficial do clube, nesta segunda-feira (24).

Hugo Souza já estava acertado com o Timão e optou por manter o acordo para defender o clube alvinegro. O goleiro destacou que avaliou os benefícios de jogar no Corinthians e concluiu que a visibilidade no clube seria a melhor escolha para sua carreira.

— Eu falei: ‘Cara, quer saber, não. Dinheiro eu preciso, mas isso é consequência do meu trabalho. Se eu fizer um bom trabalho no Corinthians, eu posso ganhar isso, posso ganhar mais que isso, mas o que vai me trazer de benefícios ser goleiro do Corinthians, é muito maior do que dinheiro. Aí eu tomei a minha decisão — disse o goleiro.

Hugo Souza defende o Corinthians desde julho (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Boa campanha

Hugo Souza chegou por empréstimo, mas o Corinthians acertou sua contratação em definitivo junto ao Flamengo no final do ano, com vínculo até 2029. O goleiro disputou 43 jogos pelo Timão, com 22 vitórias, 12 empates e 9 derrotas.

Ele foi decisivo na reta final do Campeonato Brasileiro, quando o Corinthians venceu nove partidas seguidas e saiu da luta contra o rebaixamento para garantir uma vaga na Pré-Libertadores.