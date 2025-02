Corinthians pode ter Talles Magno ao lado de Memphis e Yuri Alberto na Libertadores

O Corinthians pode adotar uma nova formação tática para o duelo decisivo contra a Universidad Central Venezuelana, na próxima quarta-feira (26), pela segunda fase preliminar da Libertadores. Precisando vencer para avançar, o técnico Ramón Díaz testou um esquema com três atacantes, que pode incluir Talles Magno ao lado de Memphis Depay e Yuri Alberto.

— Nós temos essa variação, que já tentamos fazer em um par de jogos. Estamos abertos a jogar com os três pontas, como tentamos hoje [domingo] — afirmou Emiliano Díaz, auxiliar-técnico do Corinthians.

No último domingo, durante o empate por 2 a 2 contra o Guarani, a comissão técnica do Timão experimentou a mudança na formação do time e não descarta a possibilidade de repetir a estratégia na Libertadores.

Após o tropeço no jogo de ida, Emiliano Díaz fez duras críticas ao desempenho da equipe e cobrou uma postura diferente no duelo decisivo. O auxiliar destacou a insatisfação do elenco e garantiu que o time entrará em campo com espírito de decisão, tratando a partida como "vida ou morte" na busca pela vaga.

— Estamos envergonhados pelo que aconteceu na quarta. Entre nós, conversamos. Não se permite perder daquela forma, eles estão chateados e nós também. Para cumprir o sonho que queremos cumprir, temos que fazer diferente. Eles sabem e nós sabemos. Todos erraram. Não fomos o Corinthians ali por um montão de fatores. Aquilo não pode acontecer nunca mais. Quarta-feira, aqui dentro tem que ser um inferno e vai ser um inferno. Eles sabem o que podem dar e sabem o que está em jogo: é vida ou morte — sentenciou o auxiliar.

Desde quando Ramón Díaz assumiu o Corinthians, a equipe tem atuado com mais frequência no 4-4-2. Nesse sistema, Memphis e Yuri Alberto se movimentam constantemente, sempre atacando as costas dos zagueiros adversários, favorecendo Garro, que tem qualidade em achar os companheiros em posição para marcar.

Talles Magno deve ocupar a vaga de um meio-campista, e a equipe passaria a atuar com Martínez, Carrillo e Garro formando o meio de campo. Se optar por outro jogador, Romero ganharia a vaga.

Favorito no confronto, o Corinthians empatou por 1 a 1 com a Universidad Central no jogo de ida, na Venezuela. Agora, precisa de uma vitória para garantir a classificação à terceira fase preliminar para tentar disputar a fase de grupos da Libertadores. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.