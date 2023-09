Geralmente, Renato é utilizado para completar os treinamentos e até foi relacionado em algumas oportunidades. No entanto, ele não foi utilizado no trabalho desta manhã porque disputou o jogo contra a Portuguesa pela terceira fase do Paulistão Sub-20. O Timãozinho perdeu por 2 a 1 no Parque São Jorge e se complicou na competição estadual da categoria.