O Corinthians avançou nas negociações para a renovação de Gustavo Henrique. O zagueiro tem contrato com o Timão até o final desta temporada e pode assinar pré-contrato com outro clube. Mediante ao risco, a diretoria alvinegra trabalha para prolongar o vínculo.

Segundo informações noticiadas pela 'Itatiaia', o Corinthians se reuniu com o estafe do zagueiro. A intenção da diretoria é acertar um novo contrato com o jogador na próxima semana, com vínculo de mais dois anos.

Gustavo Henrique chegou ao Corinthians em 2024, como uma das principais contratações da gestão de Augusto Melo. Desde então, o zagueiro de 32 anos atuou em 52 partidas pelo Timão, fez três gols e duas assistências. O atleta contratou o Campeonato Paulista desta temporada.

O jogador é visto como um dos pilares do atual elenco do Corinthians. Gustavo Henrique tem atuado como titular sob o comando de Dorival Júnior, que chegou ao Timão em abril. O zagueiro inclusive marcou um gol na vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, no Allianz Parque, que garantiu uma vaga ao Timão para as quartas de final da Copa do Brasil.

Gustavo Henrique foi decisivo na vitória por 2 a 0 contra o Palmeiras, na Copa do Brasil (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Corinthians no mercado de transferências

O Timão busca manter a base do elenco para a próxima temporada. Recentemente, a diretoria chegou a um consenso com Matheus Bidu, e o lateral-esquerdo renovou com o Corinthians até o fim de 2027. Também há conversas em andamento para prorrogar o contrato do zagueiro João Pedro Tchoca. Já Romero, Talles Magno e Maycon têm vínculo apenas até o final desta temporada, mas ainda não há definição sobre seus futuros.