Corinthians

Corinthians avança em negociações para renovar com Gustavo Henrique

Timão quer renovar contrato do zagueiro por mais dois anos

Gustavo Henrique Corinthians
imagem cameraGustavo Henrique está perto de renovar com o Timão (Foto: Marco Miatelo/AGIF)
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 15/08/2025
13:43
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Corinthians avançou nas negociações para a renovação de Gustavo Henrique. O zagueiro tem contrato com o Timão até o final desta temporada e pode assinar pré-contrato com outro clube. Mediante ao risco, a diretoria alvinegra trabalha para prolongar o vínculo.

Segundo informações noticiadas pela 'Itatiaia', o Corinthians se reuniu com o estafe do zagueiro. A intenção da diretoria é acertar um novo contrato com o jogador na próxima semana, com vínculo de mais dois anos.

Gustavo Henrique chegou ao Corinthians em 2024, como uma das principais contratações da gestão de Augusto Melo. Desde então, o zagueiro de 32 anos atuou em 52 partidas pelo Timão, fez três gols e duas assistências. O atleta contratou o Campeonato Paulista desta temporada.

O jogador é visto como um dos pilares do atual elenco do Corinthians. Gustavo Henrique tem atuado como titular sob o comando de Dorival Júnior, que chegou ao Timão em abril. O zagueiro inclusive marcou um gol na vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, no Allianz Parque, que garantiu uma vaga ao Timão para as quartas de final da Copa do Brasil.

Gustavo Henrique Corinthians
Gustavo Henrique foi decisivo na vitória por 2 a 0 contra o Palmeiras, na Copa do Brasil (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Corinthians no mercado de transferências

O Timão busca manter a base do elenco para a próxima temporada. Recentemente, a diretoria chegou a um consenso com Matheus Bidu, e o lateral-esquerdo renovou com o Corinthians até o fim de 2027. Também há conversas em andamento para prorrogar o contrato do zagueiro João Pedro Tchoca. Já Romero, Talles Magno e Maycon têm vínculo apenas até o final desta temporada, mas ainda não há definição sobre seus futuros.

