Mano Menezes também chegou a ser alvo da direção do clube alvinegro, após a saída de Cuca. O movimento se opôs a uma ideia inicial da gestão, que era totalmente contra a contratação do técnico. O motivo eram divergências com Roberto de Andrade, outro ex-presidente corintiano que ocupava a direção de futebol do clube. Com a saída do diretor, em março deste ano, o caminho ficou aberto para a volta do treinador, que na época da consulta estava empregado, dirigindo o Internacional, e optou por não trocar de equipe.