Outro fator que faz com que Luxa esteja longe de ser unanimidade no Timão é o trabalho diário. O departamento de futebol está ciente que parte do elenco está descontente com os métodos de trabalho do treinador, conforme antecipado pelo Lance! no dia 6 de setembro. Os principais atletas insatisfeitos são os mais experientes, que possuem grande influência no clube, inclusive com a direção.