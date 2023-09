A tendência é que a venda do volante seja concluída ainda nesta gestão, que tem mandato até o fim do ano. Mesmo com a primeira proposta recusada, a própria equipe londrina é a favorita para levar o jogador. Eles preparam uma nova oferta, mais próxima do que o Timão pretende receber. A proximidade deles com o estafe do atleta também joga a favor.