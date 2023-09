Luxemburgo promoveu mudanças na equipe para o segundo tempo, e o Corinthians apresentou ligeira melhora na partida no ataque e flertou com a virada. O Fortaleza foi se reencontrando na etapa final, mas Marinho desperdiçou pênalti. A equipe não se abalou, foi para cima do Timão e Pikachu entrou para sacramentar a vitória do Leão do Pici.