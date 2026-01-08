Veja os números de Gabriel Paulista, possível reforço do Corinthians

O Corinthians está próximo de fechar a contratação de Gabriel Paulista. O zagueiro, de 35 anos, rescindiu contrato com o Besiktas, da Turquia, e negocia a chegada ao clube do coração, o Timão. A diretoria alvinegra aguarda o fim do transfer ban para anunciar o jogador.

Gabriel Paulista vestiu camisas de peso do futebol europeu, como Arsenal, da Inglaterra, e Valencia, da Espanha. O defensor atuava pelo Besiktas desde 2024 e encerrou o vínculo com a equipe na última terça-feira (6).

(Foto: Reprodução/ Instagram/gpaulista5)

Gabriel Paulista na temporada 2024/25

28 jogos (27 titular) 1 gol 2 assistências 88% de acerto no passe 3.3 passes longos certos por jogo 0.8 desarmes por jogo 1.4 interceptações por jogo 4.9 cortes por jogo 3.2 bolas recuperadas por jogo 70% de eficiência nos duelos aéreos 4.6 duelos ganhos por jogo 0.6 faltas por jogo Nota Sofascore 7.11

Retorno ao Brasil

O zagueiro fez a base no Taboão da Serra, mas ainda jovem, se transferiu ao Vitória. Gabriel Paulista defendeu o clube baiano entre 2010 e 2013. Com a camisa do Leão da Barra, conquistou três título: uma Copa do Nordeste, em 2010, e dois Campeonatos Baianos, em 2010 e 2013. O atleta atua na Europa há 13 anos.

Gabriel Paulista pelo Vitória

141 jogos (124 titular) 7 gols

Vida na Europa

O primeiro clube que Gabriel atuou no exterior foi o Villarreal, da Espanha. O atleta disputou 50 jogos com a camisa do submarino amarelo. Em 2015, se transferiu ao Arsenal, onde ficou até 2017. O zagueiro defendeu os Gunners em 64 jogos.

Após a passagem pela Inglaterra, retornou ao futebol espanhol. Defendeu o Valencia, clube em que teve o período mais duradouro no Velho Continente, com 220 partidas disputadas até 2024. Depois, teve uma breve passagem pelo Atlético de Madrid, onde atuou em cinco jogos, antes de se transferir para o Besiktas, da Turquia, pelo qual entrou em campo 45 vezes.

Gabriel Paulista na carreira