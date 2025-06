Temporada 2025 terminará com sete derbys entre Palmeiras e Corinthians

O sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil 2025 colocou mais lenha na rivalidade entre Palmeiras e Corinthians. Os dois gigantes paulistas, que já se enfrentaram quatro vezes na temporada — incluindo a final do Campeonato Paulista —, agora medem forças em um duelo de mata-mata que promete mais capítulos de tensão e provocação.

O primeiro clássico do ano aconteceu em fevereiro e terminou empatado em 1 a 1. Maurício marcou para o Verdão, enquanto Yuri Alberto fez o gol do Timão, antes de ser expulso após receber dois cartões amarelos. A partida ainda teve emoção até o fim, quando Estêvão desperdiçou um pênalti.

Os confrontos seguintes foram marcantes, especialmente pela decisão do Campeonato Paulista. No jogo de ida da final, o alvinegro venceu por 1 a 0 no Allianz Parque. Na volta, na Neo Química Arena, empate em 0 a 0 garantiu o título para a equipe do Parque São Jorge. A decisão ficou marcada por provocações, incluindo uma cena em que Memphis Depay subiu na bola nos minutos finais.

O quarto e último encontro até aqui foi pela Série A do Brasileirão, na Arena Barueri. Ainda com o clima quente após a decisão do Estadual, o alviverde venceu por 2 a 0.

Palmeiras x Corinthians na Copa do Brasil 2025

O jogo de ida será na Neo Química Arena, enquanto a partida decisiva acontecerá no Allianz Parque. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda irá confirmar as datas e os horários, mas, inicialmente, os duelos estão previstos para os dias 30 de julho e 6 de agosto.

Veja abaixo os derbys no ano:

Palmeiras 1x1 Corinthians - Paulistão

Palmeiras 0x1 Corinthians - Final Paulistão

Corinthians 0x0 Palmeiras - Final Paulistão

Palmeiras 2x0 Corinthians - Brasileirão

Corinthians x Palmeiras - Copa do Brasil

Palmeiras x Corinthians - Copa do Brasil

Corinthians x Palmeiras - Brasileirão