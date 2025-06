Palmeiras encara o Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil

O Palmeiras irá encarar o Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil 2025. O sorteio dos confrontos foi realizado no início da tarde desta segunda-feira (2), na sede oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

Ao todo, apenas 16 dos 92 clubes participantes seguem vivas em busca da premiação de R$ 77 milhões destinada ao vencedor da decisão, que será disputada em jogos de ida e volta, entre os dias 2 (ida) e 9 (volta) de novembro.

A equipe comandada por Abel Ferreira derrotou o Ceará na terceira fase e busca uma campanha melhor em relação à última temporada, quando foi eliminada pelo Flamengo ainda nas oitavas de final.

Palmeiras e Corinthians voltam a se encrontrar em uma eliminatória nesta temporada. No início do ano, o Verdão acabou derrota pelo rival por 1 a 0 no agregado na decisão do Campeonato Paulista, após perder a partida de ida no Allianz Parque.

Calendário completo

Primeira fase: 22 e 29 de fevereiro Segunda fase: 5 e 12 de março Terceira fase: 30 de abril (jogos de ida); 21 de maio (jogos de volta) Oitavas de final: 30 de julho (jogos de ida); 6 de agosto (jogos de volta) Quartas de final: 27 de agosto (jogos de ida); 11 de setembro (jogos de volta) Semifinais: 5 de outubro (jogos de ida); 19 de outubro (jogos de volta) Final: 2 de novembro (jogo de ida); 9 de novembro (jogo de volta)

Premiações da Copa do Brasil 2025 a cada fase

1ª FASE

Grupo I (Série A) : R$ 1.543.500

: R$ 1.543.500 Grupo II (Série B): R$ 1.378.125

R$ 1.378.125 Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 830 mil

2ª FASE

Grupo I (Série A): R$ 1.874.250

R$ 1.874.250 Grupo II (Série B): R$ 1.543.500

R$ 1.543.500 Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 1 milhão

3ª FASE

Grupo I (Série A) : R$ 2.315.250

: R$ 2.315.250 Grupo II (Série B): R$ 2.315.250

R$ 2.315.250 Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 2.315.250

OITAVAS DE FINAL

Grupo I (Série A) : R$ 3.638.250

: R$ 3.638.250 Grupo II (Série B): R$ 3.638.250

R$ 3.638.250 Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 3.638.250

QUARTAS DE FINAL

Grupo I (Série A): R$ 4.740.750

R$ 4.740.750 Grupo II (Série B) : R$ 4.740.750

: R$ 4.740.750 Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 4.740.750

SEMIFINAL

Grupo I (Série A) : R$ 9.922.500

: R$ 9.922.500 Grupo II (Série B): R$ 9.922.500

R$ 9.922.500 Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 9.922.500

FINAL (VICE-CAMPEÃO)

Grupo I (Série A): R$ 33.075.000

R$ 33.075.000 Grupo II (Série B) : R$ 33.075.000

: R$ 33.075.000 Grupo III (clubes participantes da Série C, D e outros): R$ 33.075.000

FINAL (CAMPEÃO)