menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Corinthians: Dorival atualiza situação médica de Garro e admite preocupação

Argentino sentiu dores antes do duelo com o Fluminense

imagem cameraDorival Júnior falou sobre situação de Garro (Foto: Giovani Baccin/AGIF)
fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 14/09/2025
10:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

Garro sentiu dores nas panturrilha durante o aquecimento que antecedeu a vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Fluminense, neste sábado (13), pelo Campeonato Brasileiro. O argentino foi cortado do banco de reservas e não participou do duelo no Maracanã.

continua após a publicidade

O jogador sofreu nesta temporada com uma tendinopatia patelar no joelho direito, que o afastou de diversas partidas desde o início do ano. Garro ficou fora das dez primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Dorival Júnior comentou a situação médica do meia e negou que a atual lesão tenha relação com esse histórico.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

— É difícil mensurar a dor, não em como fazer, hoje não foi nada relacionado a joelho, foi se não me falha a memória na panturrilha direita, primeiro vai fazer uma avaliação para termos uma ideia do que aconteceu, mas nossa preocupação com ele é grande — disse o treinador do Timão em entrevista coletiva no Rio de Janeiro.

continua após a publicidade
O argentino não entrou em campo no duelo contra o Fluminense (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Planos para Garro

Dorival Júnior revelou que a comissão técnica está preparando um esquema especial para o argentino. O camisa 8 do Timão deve ser poupado em algumas partidas da temporada, dentro de um planejamento semelhante aplicado a outros atletas do elenco, com o objetivo de preservar a energia de todos.

— Estamos tentando administrar o máximo possível para que ele esteja mais tempo em campo nos ajudando, por isso que em algumas partidas fatalmente ele iniciará no banco de reservas, assim como temos feito com a grande maioria dos jogadores — concluiu o treinador.

continua após a publicidade

Próximo jogo

O clube alvinegro terá a semana livre para treinar antes do próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. No domingo (21), o Timão encara mais um jogo fora de casa, contra o Sport, em Recife, às 17h30 (de Brasília).

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias