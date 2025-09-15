Fabinho Soldado exalta semana do Corinthians: ‘Caminho certo’

Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, celebrou os bons resultados da equipe na semana passada. O time de Dorival Júnior avançou na Copa do Brasil e conquistou mais uma vitória no Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Pela Copa do Brasil, o Corinthians derrotou o Athletico-PR por 2 a 0 e garantiu a classificação para a próxima fase. No Brasileirão, a equipe venceu o Fluminense por 1 a 0, com gol de Matheuzinho e ganhou três posição na tabela, agora na 9ª colocação com 29 pontos.

— Encerramos uma semana importante para o Corinthians, coroada com a classificação para as semifinais da Copa do Brasil e uma vitória fora de casa sobre o Fluminense. Mesmo diante das dificuldades, nossa comissão técnica, atletas e todo o departamento de futebol têm demonstrado capacidade e resiliência — disse Fabinho.

continua após a publicidade

Soldado também destacou a importância do trabalho com as categorias de base do clube. Neste sábado (13), o técnico Dorival Júnior promoveu a estreia do meio-campista André Luiz, revelado pela base. Recentemente, o jogador renovou seu contrato com o Corinthians até 2029.

— O trabalho integrado, aliado à valorização da nossa base, mostra que estamos no caminho certo — finalizou Fabinho.

Osmar Stábile ao lado de Fabinho Soldado (Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians)

Próximo jogo do Corinthians

O Corinthians terá uma semana livre de treinamentos para o próximo confronto pelo Campeonato Brasileiro. No domingo (21), os comandados de Dorival Júnior enfrentam o Sport, às 17h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife.

continua após a publicidade

Com a vitória sobre o Fluminense, o Timão assumiu a nona colocação na tabela do Campeonato Brasileiro. Caso vença os pernambucanos, o Corinthians pode chegar a três vitórias consecutivas fora de casa pela competição nacional.