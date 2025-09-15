O Corinthians conquistou uma importante vitória por 1 a 0 diante do Fluminense, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com grande atuação de Matheuzinho, o Timão subiu três posições na tabela de classificação.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Antes da bola rolar, o lateral fez um discurso motivador nos vestiários, pedindo que a equipe se mostrasse forte mesmo jogando fora de casa. A partida foi realizada no estádio do Maracanã.

— Quem está vestindo essa camisa não tem que se contentar com apenas algumas vitórias, não. A gente tem que se contentar com sempre vencer. Sempre tem que estar no topo. Para a gente ser alguém na vida, para a gente construir legados, a gente tem que estar no topo sempre. Fora de casa, dentro de casa, tem que ser igual — comentou Matheuzinho em vídeo da Corinthians TV.

continua após a publicidade

Antes de falar sobre a estratégia da equipe, Hugo Souza também destacou a importância de estudar o adversário e entender suas principais qualidades. Segundo o goleiro, conhecer os pontos fortes do time rival é fundamental para que a equipe possa se preparar adequadamente e impor seu próprio estilo de jogo.

— Entender primeiro o que o deles vai apresentar de ponto forte e não deixar os caras gostarem. Aqui, pressionando os caras o tempo inteiro. É um time que gosta de ficar com a bola e a gente está com o time também para jogar. A gente não tem que ficar correndo atrás da bola. Só que para isso, na hora que os caras ativarem a gente tem que ter muita vontade e tesão para pressionar os caras. E aí a gente faz o jogo — completou Hugo Souza.

continua após a publicidade

Hugo Souza (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Próximo jogo do Corinthians

O Corinthians terá uma semana livre de treinamentos para o próximo confronto pelo Campeonato Brasileiro. No domingo (21), os comandados de Dorival Júnior enfrentam o Sport, às 17h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife.

Com a vitória sobre o Fluminense, o Timão assumiu a nona colocação na tabela do Campeonato Brasileiro. Caso vença os pernambucanos, o Corinthians pode chegar a três vitórias consecutivas fora de casa pela competição nacional.