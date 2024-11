Por onde anda Edílson Capetinha, ex-atacante do Corinthians?

Edílson da Silva Ferreira, conhecido como Edílson Capetinha, é um dos atacantes mais marcantes do futebol brasileiro. Sua carreira foi marcada pela irreverência, habilidade e por momentos decisivos que o consagraram como ídolo de diversos clubes do futebol nacional, especialmente o Corinthians. Edílson foi protagonista nas conquistas do Campeonato Brasileiro de 1998 e 1999, além do Mundial de Clubes da FIFA em 2000, quando brilhou com grandes atuações. O Lance! te conta por onde anda Edílson Capetinha.

Apelidado de "Capetinha" por seu estilo provocador e ousado, Edílson também fez história na Seleção Brasileira, sendo campeão da Copa do Mundo de 2002. Após encerrar sua trajetória como jogador, ele continuou próximo ao futebol, participando de eventos e atuando como comentarista.

A trajetória de Edílson no futebol

Edílson começou sua carreira no Industrial, passando por clubes menores antes de ganhar destaque no Palmeiras, em 1993. No Verdão, ele participou da conquista do Campeonato Paulista e do Campeonato Brasileiro, chamando a atenção pelo seu talento e personalidade.

Após passagens pelo Benfica e Kashiwa Reysol, Edílson retornou ao Brasil e viveu seu auge no Corinthians. No clube paulista, foi peça-chave em campanhas vitoriosas, incluindo o bicampeonato brasileiro de 1998 e 1999. Um dos momentos mais icônicos de sua carreira foi no Mundial de Clubes de 2000, quando liderou o ataque corintiano na conquista do título.

Além do Corinthians, Edílson também teve boas atuações por clubes como Flamengo, Cruzeiro, Vitória e Bahia. Pela Seleção Brasileira, foi convocado para a Copa do Mundo de 2002, contribuindo para a conquista do pentacampeonato. Ele encerrou sua carreira em 2010, deixando um legado de títulos e momentos inesquecíveis.

Por onde anda Edílson Capetinha?

Atualmente, Edílson atua como comentarista esportivo e participa de programas de TV e eventos relacionados ao futebol. Ele também é presença constante em jogos festivos e homenagens, especialmente nos clubes em que marcou época, como Corinthians e Palmeiras.

Além de sua relação com o esporte, Edílson tem se envolvido em ações sociais e eventos que utilizam o futebol como ferramenta de inclusão. Sua personalidade carismática e seu estilo único continuam a render convites para entrevistas e palestras, onde relembra histórias marcantes de sua carreira.

O ex-atacante também mantém uma interação ativa com seus fãs nas redes sociais, compartilhando bastidores de sua vida atual e relembrando momentos de sua trajetória no futebol. Apesar de sua aposentadoria, Edílson segue como uma figura marcante e respeitada no esporte brasileiro.

Clubes em que Edílson jogou:

1987–1990: Industrial-ES

1991: Tanabi

1992: Guarani

1993–1994: Palmeiras

1994–1995: Benfica (Portugal)

1995: Palmeiras

1996–1997: Kashiwa Reysol (Japão)

1997–2000: Corinthians

2000–2001: Flamengo

2002: Cruzeiro

2002–2003: Kashiwa Reysol (Japão)

2003–2004: Flamengo

2004: Vitória

2005: Al Ain (Arábia Saudita)

2005: São Caetano

2006: Vasco da Gama

2007: Vitória

2010: Bahia

2016: Taboão da Serra