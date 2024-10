Corinthians: Comissão sugere suspender processo de impeachment do presidente

Augusto Melo no jogo entre Flamengo x Corinthians (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Thiago Braga • Publicada em 26/10/2024 - 06:15 • São Paulo (SP)

A Comissão de Ética do Corinthians apresentou seu parecer sobre o pedido de impeachment do presidente do clube, Augusto Melo. O documento foi encaminhado para avaliação de Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo.

No parecer, a Comissão sugere suspender o processo de destituição até a conclusão do inquérito policial que investiga possíveis irregularidades no contrato de patrocínio principal com a VaideBet, como possível corrupção no repasse da comissão no contrato com a antiga patrocinadora máster.

O pedido de impeachment cita o caso Vai de Bet e aponta que o mandatário alvinegro teria desrespeitado o estatuto do Corinthians com sua atuação no episódio.

A Comissão de Ética pondera que o Corinthians corre o risco de cometer uma injustiça ao deliberar antes do fim das investigações, que estão em andamento pela Polícia Civil desde maio.

A 3ª Delegacia do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC) abriu inquérito para apurar se houve lavagem de dinheiro e para descobrir para quem foi repassado o dinheiro. O Corinthians ainda é visto como vítima pela polícia.

Tuma Júnior deve aguardar o término do inquérito policial e o fim da temporada de futebol masculino para evitar distrações em momentos decisivos do Brasileirão e da Copa Sul-Americana. Só depois do fim da temporada é que o assunto deve voltar à pauta no clube.