Publicada em 25/07/2024 - 12:11 • São Paulo (SP)

O Corinthians segue trabalhando nos bastidores para viabilizar a contratação de Brian Rodríguez. Após ter a primeira oferta recusada pelo América do México, a diretoria alvinegra aumentou os valores e enviou uma proposta de 5 milhões de euros (R$ 30,6 milhões na atual cotação) pelo atacante.

O Timão mantém conversas com o clube mexicano há cerca de um mês, mas as tratativas esquentaram após a última investida, já que o clube busca opções de lado de campo para compor o setor ofensivo. Os valores foram divulgados pelo Ge, e o interesse pelo atleta confirmado pelo Lance!.

📋 NECESSIDADES DO ELENCO

Nesta janela, o Corinthians já apresentou quatro reforços: o goleiro Hugo Souza, os volantes Charles e Alex Santana e o zagueiro André Ramalho. O próximo alvo para fortalecer o elenco comandado por Ramón Díaz é o setor ofensivo.

Gustavo Silva rescindiu contrato com o clube após alegar atraso em pagamento de parcelas do FGTS, assim como Arthur Souza, garoto da base, que vive um imbróglio relacionado também à saída. A opção disponível com as características da posição é Wesley, que recebeu proposta do Fenerbahçe-TUR e está próximo de deixar o Brasil. Por isso, Brian é o desejo principal da diretoria para suprir as lacunas do plantel alvinegro.

🔢 NÚMEROS DE BRIAN RODRÍGUEZ

Com a camisa do América-MEX, Rodríguez fez 65 partidas entre 2022 e 2024, e somou 11 gols e seis assistências. Na última temporada, alternou entre titular e reserva, balançando as redes em sete oportunidades ao longo de 42 jogos.

Revelado pelo Peñarol e destaque nas categorias de base, Brian Rodríguez acumula 24 convocações para a seleção do Uruguai, com quatro gols Inclusive, esteve na convocação para a Copa América, entrando em uma partida, no decorrer do segundo tempo contra o Canadá.

Em soma à experiência com a Celeste e o time uruguaio, defendeu o Los Angeles FC, dos Estados Unidos, e Almería, da Espanha, antes de se transferir ao norte do continente. Pelo América, fez parte das conquistas do Apertura e do Clausura, os dois turnos do Campeonato Mexicano de 2023-24

Brian Rodríguez, alvo do Corinthians, em ação pelo América-MEX (Foto: Reprodução / Instagram)