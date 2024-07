Corinthians x Grêmio: veja odds para time gaúcho vencer e sair do Z-4

Jogador de futebol do Grêmio em partida pelo Campeonato Brasileiro, no estádio do Maracanã, em 13 de junho de 2024 | Crédito: A.PAES / Alamy Stock Photo







Escrito por Lance! • Publicada em 25/07/2024 - 11:22 • Rio de Janeiro

A vida do Grêmio não anda fácil e isso porque o clube gaúcho coleciona três derrotas nos últimos cinco jogos. No entanto, a situação pode mudar nesta quinta-feira, 25/07, quando o tricolor enfrenta o Corinthians às 20 horas. O time do Sul está na 18ª colocação com 14 pontos e, assim, precisa vencer o confronto para sair da zona de rebaixamento.

Ademais, vale frisar que o jogo acontece na Neo Química Arena, casa do adversário. Por sua vez, no Campeonato Brasileiro de 2024, o Corinthians só perdeu um dos oito jogos que disputou em casa até agora.

Sendo assim, quais são as chances do Grêmio vencer esta partida e sair do Z4? Segundo as casas de apostas, o tricolor gaúcho tem apenas 26% de probabilidade de vencer o jogo e levar os três pontos para casa.

Veja, então, as odds segundo a Superbet:

Mercado Odds Vitória do Corinthians 2.10 Empate 3.30 Vitória do Grêmio 3.80 Apostar na Superbet >> As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 25 de julho de 2024 às 10h. Inserir como HTML personalizado:

Histórico do confronto

Analisando as partidas entre Corinthians e Grêmio ao longo da história, outro ponto pesa contra o tricolor gaúcho: ou seja, o Grêmio não vence o Corinthians desde o Brasileirão de 2018, quando conquistou um placar de 1-0 em casa. Desde então, foram seis empates e duas vitórias do Corinthians.

Por fim, outro ponto que vale a pena frisar é a tendência de um confronto com poucos gols: em apenas um dos últimos dez jogos as equipes conseguiram balançar as redes mais que duas vezes.