Corinthians deve ter reforços da janela no time titular contra o Grêmio; confira provável escalação

Ramón Díaz ainda não perdeu no comando do Corinthians. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians







Escrito por Lance! • Publicada em 25/07/2024 - 06:15 • São Paulo (SP)

Ramón Diáz, treinador do Corinthians, deve promover mudanças no onze inicial para o confronto diante do Grêmio, pela 19ª rodada do Brasileirão. Entre as principais alterações, o comandante argentino deve escalar uma linha defesa totalmente composta por jogadores que chegaram ao elenco nesta temporada.

Como Gustavo Henrique cumpre suspensão após levar o terceiro cartão amarelo na vitória contra o Bahia, o trio de zaga deve ser formado pelo recém-chegado André Ramalho, Cacá, ex-Athletico, e Félix Torres, que chegou do Santos Laguna em janeiro.

Além dos três primeiros homens, Matheusinho, ex-Flamengo, e Hugo, ex-Goiás, completam as alas. Recém-contratado do Chaves, Hugo Souza está garantido na meta corinthiana.

Provável Corinthians

Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho e Cacá; Matheuzinho (Fagner), Raniele, Alex Santana (Ryan), Garro e Hugo; Romero e Yuri Alberto. (Técnico: Ramón Díaz)

No que consta ao sistema defensivo, a única dúvida do treinador argentino é na ala direita: Matheuzinho pode ser mantido na posição, mas o retorno de Fagner ao time titular também é considerado.

Com relação aos retornos, Igor Coronado (lesão) e Raniele (suspensão) devem voltar a ser relacionados, porém, enquanto volante deve começar o jogo como titular, a tendência é que o meia inicie entre os reservas.

Outra novidade importante é que o volante Charles, anunciado nesta quarta-feira, já consta no Boletim informativo diário (Bid) da CBF e pode estrear pelo Timão.

Após engatar uma sequência de duas vitórias com a chegada de Ramón Díaz, o Timão encara o Imortal na Neo Química Arena na busca por ampliar a distância do Z-4 do Brasileirão.

O Corinthians chega de triunfo por 1 a 0 diante do Bahia. Foto: Jhony Pinho/AGIF