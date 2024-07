Corinthians faz jogo duro e aumenta pedida por Wesley; veja cenário e valores

Wesley em ação pelo Corinthians (Foto: Marcello Zambrana/AGIF







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 24/07/2024 - 05:00 • São Paulo (SP)

Mesmo oscilando no Corinthians, Wesley atrai o interesse de clubes do futebol europeu e não deve permanecer no Brasil após o encerramento da janela de transferências. Ciente da disputa, o clube paulista fomenta a concorrência para elevar os valores da negociação.

Na última semana, o Fenerbahçe, da Turquia, formalizou uma proposta de 18 milhões de euros (cerca de R$ 110 milhões) pelo atacante. Apesar de ser a melhor oferta recebida pelo atacante até o momento, a diretoria planeja esticar as tratativas para aguardar novas investidas.

Após se fixar na equipe profissional em 2023, Wesley passou a ser um dos maiores ativos do Corinthians. Com isso, o clube espera receber 25 milhões de euros (R$ 151 milhões na cotação atual) pela venda — R$ 42 milhões a mais em relação à oferta da equipe turca.

Portanto, a ideia da direção é atingir um valor fixo próximo do "ideal" e atingir o restante do montante em variáveis e bonificações. Vale lembrar que o Corinthians detém 70% dos direitos econômicos do jogador de 19 anos.

Wesley atrai o interesse de clubes do futebol europeu (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)

Wesley perde espaço com a chegada de Ramón Díaz ao Corinthians

Titular absoluto sob comando de António Oliviera, Wesley perdeu espaço após a chegada de Ramón Díaz, conhecido por optar por atletas mais experientes — sobretudo no atual cenário do Corinthians no Campeonato Brasileiro.

O jovem, inclusive, foi reserva nas duas partidas do técnico argentino à frente do clube paulista e é visto como negociável pela diretoria. Ao todo, ele acumula 39 partidas em 2024, com cinco gols e duas assistências.