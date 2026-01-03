Corinthians aposta na experiência para voltar a vencer a Copinha; entenda

O Corinthians estreia na Copinha contra o Trindade, neste sábado (3), em Jaú, no interior paulista. A bola rola às 14h45 (de Brasília), na primeira rodada do Grupo 8. Nesta temporada, o Timão aposta na 'experiência' para levar a taça.

O clube alvinegro será comandado por Willian Batista. Todos os inscritos para a competição já participaram de atividades com a equipe principal. Entre eles, Bahia, Thomas Lisboa e Jacaré fizeram parte do dia a dia dos profissionais na última temporada e desceram para a base visando a Copinha.

O Corinthians busca o 12º título do torneio. Em 2025, o Timão foi vice-campeão após perder para o São Paulo na decisão. Dos 30 atletas inscritos, 14 deles fizeram parte do elenco do clube alvinegro na última edição da competição. William Batista valorizou a experiência do grupo.

- Conseguimos mesclar a vivência de quem já jogou, também dos que já conquistaram a Copinha e os que vão jogá-la pela primeira vez e estão com muita vontade de vestir a camisa do Corinthians e demonstrar seu valor - disse o treinador em entrevista ao site oficial do clube alvinegro.

Bahia defendeu o Timão na última edição da Copinha; o jogador vinha treinando entre os profissionais (Foto: Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians)

