Corinthians aposta na experiência para voltar a vencer a Copinha; entenda
Timão estreia na competição neste sábado (3), contra o Trindade
- Matéria
- Mais Notícias
O Corinthians estreia na Copinha contra o Trindade, neste sábado (3), em Jaú, no interior paulista. A bola rola às 14h45 (de Brasília), na primeira rodada do Grupo 8. Nesta temporada, o Timão aposta na 'experiência' para levar a taça.
Corinthians reverte punições e inicia o Paulistão com torcida e titulares
Corinthians
Pedro Raul se reapresenta ao Corinthians em meio à indefinição
Corinthians
Ídolo do Corinthians é cotado para entrar no BBB 26, diz perfil especializado
Fora de Campo
Corinthians x Trindade: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copinha
O clube alvinegro será comandado por Willian Batista. Todos os inscritos para a competição já participaram de atividades com a equipe principal. Entre eles, Bahia, Thomas Lisboa e Jacaré fizeram parte do dia a dia dos profissionais na última temporada e desceram para a base visando a Copinha.
O Corinthians busca o 12º título do torneio. Em 2025, o Timão foi vice-campeão após perder para o São Paulo na decisão. Dos 30 atletas inscritos, 14 deles fizeram parte do elenco do clube alvinegro na última edição da competição. William Batista valorizou a experiência do grupo.
- Conseguimos mesclar a vivência de quem já jogou, também dos que já conquistaram a Copinha e os que vão jogá-la pela primeira vez e estão com muita vontade de vestir a camisa do Corinthians e demonstrar seu valor - disse o treinador em entrevista ao site oficial do clube alvinegro.
Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Veja os relacionados do Corinthians para a Copinha 2026
- Goleiros: Matheus Corrêa, Nicollas Siqueira e Gustavo Millani;
- Defensores: João Vitor Jacaré, Pellegrin, Molina, Fernando Vera, Iago Machado, Lorenzo, Ruan Victor, Rodrigo Richard, Guilherme Pires e Robert Lopes;
- Meias: Thomas Lisboa, Luiz Gustavo Bahia, Pedro Thomas, Caraguá, Vitinho Dourado, Luiz Eduardo, Gui Amorim e João Guilherme Drude;
- Atacantes: Luiz Fernando, Leo Agostinho, Jonathan Domingos, Kayque Dallaqua, Rodrigão, Nicollas Melo, Nicolas Araújo e Luiz Fábio
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias