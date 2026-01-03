menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Corinthians aposta na experiência para voltar a vencer a Copinha; entenda

Timão estreia na competição neste sábado (3), contra o Trindade

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 03/01/2026
04:30
Corinthians
imagem camera(Foto: Rafael Brayan/Ag.Corinthians)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Corinthians estreia na Copinha contra o Trindade, neste sábado (3), em Jaú, no interior paulista. A bola rola às 14h45 (de Brasília), na primeira rodada do Grupo 8. Nesta temporada, o Timão aposta na 'experiência' para levar a taça.

continua após a publicidade

Corinthians x Trindade: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copinha

O clube alvinegro será comandado por Willian Batista. Todos os inscritos para a competição já participaram de atividades com a equipe principal. Entre eles, Bahia, Thomas Lisboa e Jacaré fizeram parte do dia a dia dos profissionais na última temporada e desceram para a base visando a Copinha.

O Corinthians busca o 12º título do torneio. Em 2025, o Timão foi vice-campeão após perder para o São Paulo na decisão. Dos 30 atletas inscritos, 14 deles fizeram parte do elenco do clube alvinegro na última edição da competição. William Batista valorizou a experiência do grupo.

continua após a publicidade

- Conseguimos mesclar a vivência de quem já jogou, também dos que já conquistaram a Copinha e os que vão jogá-la pela primeira vez e estão com muita vontade de vestir a camisa do Corinthians e demonstrar seu valor - disse o treinador em entrevista ao site oficial do clube alvinegro.

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

COPINHA 2025 GRÊMIO X CORINTHIANS
Bahia defendeu o Timão na última edição da Copinha; o jogador vinha treinando entre os profissionais (Foto: Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians)

Veja os relacionados do Corinthians para a Copinha 2026

  1. Goleiros: Matheus Corrêa, Nicollas Siqueira e Gustavo Millani;
  2. Defensores: João Vitor Jacaré, Pellegrin, Molina, Fernando Vera, Iago Machado, Lorenzo, Ruan Victor, Rodrigo Richard, Guilherme Pires e Robert Lopes;
  3. Meias: Thomas Lisboa, Luiz Gustavo Bahia, Pedro Thomas, Caraguá, Vitinho Dourado, Luiz Eduardo, Gui Amorim e João Guilherme Drude;
  4. Atacantes: Luiz Fernando, Leo Agostinho, Jonathan Domingos, Kayque Dallaqua, Rodrigão, Nicollas Melo, Nicolas Araújo e Luiz Fábio

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias