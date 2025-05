Augusto Melo se reúne com ministros do STF e não viaja com o Corinthians

Augusto Melo não viajou com o Corinthians para acompanhar a partida contra o Racing, nesta quinta-feira (15), em Montevidéu, pela Sul-Americana. O presidente esteve em Brasília para uma agenda institucional com Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Flávio Dino, ministros do STF.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O encontro visa a discussão de melhorias para o futebol brasileiro e Augusto Melo representou o Corinthians no compromisso. A agenda acontece em meio ao avanço das investigações do caso Vai de Bet, que detectou parte da verba da comissão de patrocínio em uma conta ligada ao PCC.

O compromisso também impediu Augusto Melo de acompanhar o Corinthians na partida pela competição continental. Presença assíduas em jogos do Timão na temporada passada, o presidente tem ido cada vez menos e não viajou para Novo Horizonte, Mirassol e Cali, lugares em que a equipe atuou recentemente.

continua após a publicidade

Augusto Melo se reuniu com Alexandre de Moraes, ministro do STF e corinthiano assumido (Foto: Reprodução/STF)

Caso Vai de Bet

Augusto Melo é investigado no inquérito da Polícia Civil que investiga irregularidades no contrato da casa de apostas Vai de Bet com o Corinthians. Parte do R$ 1,4 milhão pago pelo clube para a intermediadora do negócio, a Rede Social Media Design LTDA, pertencente a Alex Cassundé, foi parar na conta da UJ Football Talent Intermediações Tecnológicas, empresa citada por Antônio Vinicius Gritzbach em investigações sobre o crime organizado conduzidas pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP).

Gritzbach, conhecido como delator do PCC, foi executado com 29 tiros em novembro de 2024, no aeroporto de Guarulhos. O empresário ficou conhecido pela sua participação em esquema de lavagem de dinheiro do crime organizado e firmou um acordo com as autoridades para delatar envolvidos.

continua após a publicidade

O Corinthians, por outro lado, se defende e diz não ter ciência do que foi feito com o valor pago ao intermediário. As investigações, conduzidas pelo delegado Tiago Fernando Correia, devem ser finalizadas no final deste mês.