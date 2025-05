Dorival escala ‘time alternativo’ do Corinthians para decisão na Sul-Americana

O Corinthians está escalado para o duelo contra o Racing, às 19h (de Brasília), pela quinta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Em terceiro lugar na chave, o Timão pode ultrapassar o América de Cali em caso de vitória no estádio Centenário, em Montevidéu.

Mesmo com a importância da parida, Dorival Júnior alterou a equipe para o duelo contra o Racing. O treinador fez diversas alterações e escalou praticamente um time alternativo para a decisão pela competição continental.

Em relação aos últimos jogos, Dorival Júnior mantém apenas Hugo Souza, André Ramalho e Romero entre os titulares. O técnico também teve que lidar com desfalques para o duelo. Memphis, por uma entorse no tornozelo, Gustavo Henrique, que se recupera de cirurgia de hérnia, e Rodrigo Garro, em tratamento por uma tendinopatia patelar no joelho direito, estão fora por questões médicas.

Além dos atletas, Félix Torres cumpre suspensão após ter sido expulso na vitória por 1 a 0 sobre o Racing, no primeiro turno da fase de grupos da Sul-Americana. João Pedro Tchoca ganha oportunidade com Dorival Júnior pela primeira vez.

O Corinthians entra em campo com: Hugo Souza; Léo Maná, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Matheus Bidu; Ryan, Alex Santana e Charles; Romero, Talles Magno e Héctor Hernández.

Talles Magno volta a receber chances na equipe titular (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

O Racing entra em campo com: Amadé; Cotugno, Gaston Bueno, Pinela, Martín Ferreira; Thiago Espinosa, Lucas Rodríguez e Mateo Cácerez; Alejandro Severo, Tomatis e Matías Fonseca.

Decisão na Sul-Americana

A partida tem ares de decisão para o clube alvinegro. Com uma campanha irregular, o Corinthians ocupa a terceira colocação do Grupo C, atrás do Huracán, líder da chave, e do América de Cali. A equipe está a dois pontos dos colombianos e seis dos argentinos.

Para seguir sonhando com o título da Sul-Americana, o Timão precisa avançar de fase: apenas o primeiro colocado se classifica diretamente às oitavas de final, enquanto o segundo disputa uma repescagem contra um dos eliminados da fase de grupos da Libertadores.