De olho em mais um clássico no Campeonato Paulista, o Corinthians iniciou a preparação para o duelo contra o Santos, válido pela quarta rodada do Estadual. O elenco alvinegro trabalhou na manhã desta terça-feira (20), no CT Dr. Joaquim Grava, com atividades voltadas ao ajuste técnico e físico da equipe.

A programação do dia começou com uma ativação na academia, antes do aquecimento no gramado. Na sequência, os jogadores participaram de um exercício de posse de bola, priorizando intensidade, troca de passes e organização coletiva.

Os atletas que estiveram em campo por mais de 45 minutos no empate diante do São Paulo realizaram um trabalho regenerativo na parte interna do CT. Já os demais permaneceram no gramado para um treino de ataque contra defesa, além de atividades setoriais específicas.

Uma das novidades da manhã foi o primeiro trabalho de Memphis Depay com o elenco nesta retomada de temporada. O camisa 10 segue em processo de reequilíbrio muscular e ainda passa por cuidados físicos antes de voltar a atuar.

No departamento médico, o zagueiro Cacá continua em tratamento por conta de um estiramento no músculo oblíquo interno do lado esquerdo. O defensor segue sob acompanhamento e só retornará aos treinos com bola após liberação médica.

Memphis deve seguir desfalcando o Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Memphis deve ser desfalque contra o Santos

Após o empate por 1 a 1 com o São Paulo, neste domingo (18), Dorival Júnior descartou a presença de Memphis na partida contra o Santos. O holandês se recupera de um edema ósseo no joelho esquerdo e ainda não jogou nesta temporada. O treinador quer uma solução 'dentro do grupo' para o setor ofensivo.

— Totalmente descartado, continuamos buscando uma opção que se encaixe, e quem ter uma resposta mais positiva terá oportunidades. Temos que encontrar dentro do grupo uma resposta imediata para uma função importante — disse o treinador.

