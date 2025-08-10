O Corinthians acertou o empréstimo dos laterais Leo Maná ao Criciúma e Diego Palacios ao Karpaty, da Ucrânia. A informação foi inicialmente divulgada pelo site "Meu Timão" e, posteriormente, confirmada pelo Lance!.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Leo Maná deve assinar contrato até o fim do Campeonato Brasileiro da Série B, enquanto Palacios ficará emprestado até o término da temporada europeia de 2026.

Ele chegou ao Corinthians aos sete anos para jogar futsal no clube. Aos 10, passou a atuar tanto nas quadras quanto nos campos. Na base, Maná conquistou três títulos paulistas: em 2014 (sub-11), 2017 (sub-13) e 2021 (sub-17).

continua após a publicidade

O jovem atleta disputou duas edições da Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Timão, sendo campeão e capitão com a equipe em 2024. Ao todo, Maná soma 30 jogos pelo time profissional, sendo 14 deles nesta temporada. Seu contrato vai até o fim de 2029.

Palacios deixou o Corinthians por empréstimo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Passagem de Palacios

Contratado no ano passado, no início da gestão de Augusto Melo, o equatoriano Diego Palacios tem contrato com o Corinthians até 2027, mas não foi aproveitado pelo clube. O jogador enfrentou uma lesão crônica na cartilagem do joelho esquerdo e perdeu espaço.

continua após a publicidade

O Corinthians conta com outros três jogadores para a posição: Hugo, Matheus Bidu e Fabrizio Angileri. A intenção do clube com a negociação é aliviar a folha salarial.

Palacios disputou quatro jogos pelo Timão, sendo três nesta temporada. Seu vínculo vai até o fim de 2027.