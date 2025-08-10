menu hamburguer
Corinthians

Corinthians empresta laterais Leo Maná e Diego Palacios

Corinthians libera atletas para abrir espaço na folha salarial

Treino Corinthians - Léo Mana, Xavier, Gustavo Mosquito e Felipe Augusto
imagem cameraLéo Mana deixou o Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 10/08/2025
12:31
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Corinthians acertou o empréstimo dos laterais Leo Maná ao Criciúma e Diego Palacios ao Karpaty, da Ucrânia. A informação foi inicialmente divulgada pelo site "Meu Timão" e, posteriormente, confirmada pelo Lance!.

Leo Maná deve assinar contrato até o fim do Campeonato Brasileiro da Série B, enquanto Palacios ficará emprestado até o término da temporada europeia de 2026.

Ele chegou ao Corinthians aos sete anos para jogar futsal no clube. Aos 10, passou a atuar tanto nas quadras quanto nos campos. Na base, Maná conquistou três títulos paulistas: em 2014 (sub-11), 2017 (sub-13) e 2021 (sub-17).

O jovem atleta disputou duas edições da Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Timão, sendo campeão e capitão com a equipe em 2024. Ao todo, Maná soma 30 jogos pelo time profissional, sendo 14 deles nesta temporada. Seu contrato vai até o fim de 2029.

Palacios Corinthians
Palacios deixou o Corinthians por empréstimo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Passagem de Palacios

Contratado no ano passado, no início da gestão de Augusto Melo, o equatoriano Diego Palacios tem contrato com o Corinthians até 2027, mas não foi aproveitado pelo clube. O jogador enfrentou uma lesão crônica na cartilagem do joelho esquerdo e perdeu espaço.

O Corinthians conta com outros três jogadores para a posição: Hugo, Matheus Bidu e Fabrizio Angileri. A intenção do clube com a negociação é aliviar a folha salarial.

Palacios disputou quatro jogos pelo Timão, sendo três nesta temporada. Seu vínculo vai até o fim de 2027.

