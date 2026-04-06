Corinthians anuncia Fernando Diniz como novo técnico

O Corinthians anunciou a contratação do técnico Fernando Diniz. O treinador chega para substituir Dorival Júnior, demitido após a derrota por 1 a 0 para o Internacional, na Neo Química Arena.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Fernando Diniz terá contrato válido até o final de 2026. Junto com o novo comandante, chegam o auxiliar Léo Porto e o preparador físico Wagner Bertelli, que passam a compor a comissão técnica do Corinthians.

O treinador chega para ajudar o clube em um momento delicado na temporada. Sem vencer há nove jogos, Diniz terá pela frente a pressão da torcida por resultados e uma semana decisiva. A equipe estreia na Libertadores nesta quinta-feira (9), contra o Platense, fora de casa. No domingo (12), disputa o dérbi contra o Palmeiras.

continua após a publicidade

— Intensidade e amor incondicional, é assim que a Fiel vive o Corinthians. Muito mais do que os 90 minutos do jogo, os 35 milhões de corintianos espalhados pelo mundo doam as suas vidas pelo Corinthians. Aqui, a loucura transcende o jogo. E, para mim, o jogo tem que ser vivido exatamente como a Fiel gosta: emoção, raça, intensidade e coragem. Meu coração já pulsa no mesmo ritmo da Fiel na arquibancada. Estou pronto! Isso é corinthianismo — disse Diniz em seu vídeo de anúncio feito pelo clube.

Carreira de Fernando Diniz

Fernando Diniz tem 52 anos e ganhou destaque no cenário nacional como técnico do Audax, no interior de São Paulo, quando foi vice-campeão do Campeonato Paulista em 2016.

continua após a publicidade

Em seguida, trabalhou no Athletico em 2018, antes de treinar Fluminense e São Paulo. No clube paulista, brigou pelo título do Brasileirão de 2020, quando a equipe chegou a liderar a competição por sete rodadas e abriu 7 pontos de vantagem sobre o vice-líder.

Diniz trabalhou recentemente no Vasco da Gama (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Depois, passou por Santos, Vasco e novamente pelo Fluminense, onde conquistou os maiores títulos da carreira: a Libertadores da América em 2023 e a Recopa Sul-Americana em 2024. Diniz também foi técnico interino da Seleção Brasileira, acumulando seis jogos, com duas vitórias, um empate e uma derrota.

Por fim, os dois últimos trabalhos foram no Cruzeiro e no Vasco, em segunda passagem pelo clube. No time carioca, perdeu a final da Copa do Brasil do ano passado justamente para o Corinthians, então comandado por Dorival Júnior.

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.