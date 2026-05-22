Hugo Souza desabafa após ausência na Copa: 'Vida não é feita só de vitórias'

Hugo Souza, do Corinthians, esteve em campo pela primeira vez após não ter sido convocado para a Copa do Mundo. O camisa 1 foi titular no empate em 1 a 1 diante do Peñarol, pela quinta rodada da Libertadores.

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Na disputa por uma vaga na Copa do Mundo, a expectativa era de que Hugo Souza concorresse com Alisson, Ederson e Bento. No entanto, Carlo Ancelotti surpreendeu e convocou Weverton, do Grêmio, para a competição. Ao término da partida contra o Peñarol, voltou a falar sobre o assunto.

— Bom, na verdade, todo mundo sabe da expectativa total de poder ir para a Copa do Mundo. Era o meu sonho nesse momento. Óbvio que a gente trabalha com metas, e a minha meta para esse momento era a Copa do Mundo. Por isso, não só aqui no clube, mas dentro de casa, toda a minha rotina foi em prol disso. Mas Deus sabe de todas as coisas. Eu falei para mim mesmo que, independente do resultado, a minha postura seria a mesma. E eu tô torcendo muito pra que o Brasil vá bem e a gente consiga esse hexa. Mas muito focado aqui para que a gente consiga nossos objetivos, para que a gente vá para essa parada da melhor forma possível — disse Hugo Souza.

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— Acho que é comum a gente compartilhar quando as vitórias vêm, quando as coisas acontecem da forma que a gente imagina, mas eu fiz questão de mostrar um pouco da realidade também do que são os nãos que a caminhada oferece. Até botei na minha legenda porque faz parte da nossa vida, não só no futebol, mas na vida de todo mundo. A vida não é feita só de vitórias. E acho que, para aproximar um pouco do torcedor também, da galera que vê só a parte externa, que é só a gente em campo. Então esse foi o intuito de compartilhar um pouco dessa dor, mas uma dor que vai servir de combustível daqui pra frente para que eu possa continuar fazendo meu trabalho, dar o melhor pelo Corinthians sempre. Para que o clube chegue onde deve chegar, conquiste o que tem que conquistar e, através disso, eu conquiste meus objetivos pessoais também. Porque, se o clube ganhar, eu ganho — comentou.

Hugo Souza participou do ciclo da convocação (Foto: Reprodução/Instagram)

Hugo Souza também destacou o papel do Corinthians na busca por uma vaga na próxima Copa do Mundo.

— Essa é a minha meta, é isso que eu quero, e vou continuar sonhando, vou continuar acreditando. Eu estava lá, então estou muito perto. Então, continuar trabalhando para que um dia esse sonho se realize. Continuar fazendo tudo pelo clube, porque foi esse clube que me levou até lá. Sou muito grato a tudo que esse clube fez e faz por mim. Não esqueço disso nunca. Por isso, todos os dias entro em campo com essa determinação e disposto a dar a vida pelo Corinthians porque sei que foi pelo Corinthians que cheguei onde cheguei. Sou muito grato a tudo. Queria deixar isso claro também e obrigado a todos que estão torcendo por mim. Valeu — finalizou.

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Hugo Souza pelo Corinthians em 2026

30 jogos (30 titular) 13 jogos sem sofrer gols 0.8 gols sofridos por jogo 2.4 defesas por jogo 1.2 defesas em chutes dentro da área por jogo 74% das bolas defendidas 4 pênaltis defendidos 68% acerto no passe 31% acerto na bola longa Nota Sofascore 6.84

Hugo Souza pelo Corinthians

120 jogos (120 titular) 51 jogos sem sofrer gols 0.9 gols sofridos por jogo 2.7 defesas por jogo 1.4 defesas em chutes dentro da área por jogo 75% das bolas defendidas 14 pênaltis defendidos 68% acerto no passe 36% acerto na bola longa Nota Sofascore 7.04

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