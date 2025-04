O Corinthians anunciou nesta segunda-feira como será a venda de ingressos para o confronto contra o Internacional, válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. A partida acontece no próximo sábado (3), às 18h30, na Neo Química Arena.

A venda será realizada de forma escalonada, priorizando inicialmente os torcedores com necessidades de acessibilidade e os membros do programa Fiel Torcedor, enquanto houver ingressos disponíveis.

Os bilhetes serão comercializados exclusivamente de forma online, através da plataforma oficial. O clube alerta para que os torcedores se atentem ao endereço correto, a fim de evitar possíveis golpes. Não haverá venda física de ingressos nas bilheterias da arena.

A partida deve marcar o primeiro jogo de Dorival Júnior como técnico do Corinthians no banco de reservas na Neo Química Arena. A estreia oficial, no entanto, deve acontecer nesta quarta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), contra o Novorizontino, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O duelo será no estádio Jorge Ismael de Biasi, no interior Paulista.

Dorival Júnior deve assumir o Corinthians nos próximos dias (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Veja abaixo a escala de venda por categorias:

Segunda-feira (28), às 15h: Abertura para Não Pagantes e PCDs.

Terça-feira (29), às 11h: abertura da venda de estacionamento para os proprietários adimplentes do plano Minha Cadeira, do Fiel Torcedor.

Terça-feira (29), às 13h: abertura para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 80 pontos, independentemente do plano, e membros adimplentes do plano Meu Amor, que poderão adquirir ingressos de todos os setores disponíveis para seu plano e realizar a compra do estacionamento pelo site.

Terça-feira (29), às 15h: abertura para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 60 pontos, independentemente do plano, com possibilidade de compra de ingressos e estacionamento.

Terça-feira (29), às 17h: abertura para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 40 pontos, independentemente do plano, com possibilidade de compra de ingressos e estacionamento.

Terça-feira (29), às 19h: abertura para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 20 pontos, independentemente do plano, com possibilidade de compra de ingressos e estacionamento.

Quarta-feira (30), às 11h: abertura para os demais membros adimplentes do Fiel Torcedor, com acesso à compra de ingressos e estacionamento.

Quinta-feira (1º), às 15h: abertura para torcedores em geral, que terão acesso à compra dos ingressos disponíveis em suas categorias.

Valores da venda geral de ingressos para Corinthians x Internacional