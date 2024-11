Romero pode retomar titularidade contra sua maior vítima no Corinthians

O Corinthians enfrenta o Vasco no domingo (24), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. A partida pode marcar o retorno de Romero ao time titular. Com a suspensão de Memphis e a lesão de Yuri Alberto, o paraguaio pode ser escolhido por Ramón Díaz para iniciar o duelo.

Nesta sexta-feira (21), o Corinthians divulgou que Yuri Alberto sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa. O grau da lesão é 1B e o período de recuperação deve durar entre uma a três semanas. Com isso, é possível que o atacante não atue contra o Vasco da Gama.

A tendência é que Romero ganhe uma chance com a ausência dos atacantes. O paraguaio é o vice-artilheiro do Timão na temporada com 16 gols. Apesar da boa fase, a última vez que o jogador foi titular no Campeonato Brasileiro foi na derrota por 3 a 1 para o São Paulo, no dia 29 de setembro.

Carrasco do Vasco da Gama

Com a missão de retomar o prestígio com Ramón Díaz, Romero terá um adversário importante em sua trajetória no Corinthians. O paraguaio marcou cinco gols contra o Vasco da Gama em cinco partidas disputadas.

Em 2018, o jogador marcou um hat-trick contra o adversário. Em duelo no estádio Mané Garrincha, em Brasília, Romero fez três gols na vitória por 4 a 1 do Corinthians contra o rival, no Campeonato Brasileiro daquele ano.

Na última temporada, o paraguaio teve uma atuação marcante contra os cariocas. O Corinthians precisava vencer para afastar o risco de rebaixamento no último Campeonato Brasileiro. Em São Januário, o Timão saiu perdendo para o Vasco da Gama, mas empatou o duelo após Romero marcar de cabeça. O clube paulista terminou o jogo com a vitória por 4 a 2.

Romero marcou na última vitória do Corinthians contra o Vasco da Gama (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Maiores vítimas de Romero

Vasco da Gama 5 gols Cruzeiro 5 gols São Paulo 4 gols Linense 3 gols Flamengo 3 gols

Trajetória no Corinthians

Romero está em sua segunda passagem pelo Timão. O atacante atuou pela equipe entre 2014 e 2018, e desde 2023. Em 320 jogos, o paraguaio marcou 62 gols com a camisa alvinegra, conquistou dois títulos do Brasileirão e participou das campanhas das conquistas de três Campeonatos Paulistas.

O atacante possui contrato com o Timão até o final deste ano. O acordo assinado entre o jogador e o clube em 2023 prevê uma cláusula de renovação automática que já foi cumprida. Caso Romero atuassem em 60% dos jogos no último ano de vínculo, o atleta é quem optaria por renovar, ou não, com o Timão. O paraguaio atuou em 82% das partidas, portanto, tomará a decisão após o Campeonato Brasileiro.