Hugo Souza, do Corinthians, rouba a cena em ensaio da Gaviões da Fiel

Destaque do Corinthians na temporada 2024, o goleiro Hugo Souza compareceu a um ensaio da escola de samba Gaviões da Fiel na noite da última sexta-feira (22). Acompanhado do atacante e amigo Talles Magno, o defensor foi um dos protagonistas do evento e cativou o público com um discurso de amor ao Timão.

continua após a publicidade

➡️ Romero pode retomar titularidade contra sua maior vítima no Corinthians

Hugo Souza declara amor ao Corinthians

— É uma satisfação gigante estar aqui. Eu falei lá em cima que essa decisão de vir aqui é o mínimo que a gente pode fazer além de dar a nossa vida dentro de campo, por tudo que essa torcida aqui faz, por todo apoio que a gente recebe em um ano difícil pra gente. Ninguém além dessa torcida e de nós que trabalhávamos todos os dias acreditavam que a gente poderia ser capaz de sair da situação que a gente tava. Hoje a gente tá tentando colocar o Corinthians onde merece, brigando pela Libertadores, por títulos e é isso que vamos buscar daqui pra frente. É só agradecer o carinho de todos, não só comigo, mas com todo o grupo.

— Meu sentimento se externa a todo grupo do Corinthians. Muita gratidão ao que vocês fazem na arquibancada, todos os dias nas redes sociais, no dia a dia de vocês. O Corinthians faz parte da vida, ele é a vida, ele faz parte do nosso cotidiano. Vocês nos dão forças para a gente jogar todo dia. Só tenho a agradecer por todo esse carinho. Tamo junto e vai Corinthians!

continua após a publicidade

Hugo Souza durante partida entre Corinthians e Flamengo, pela Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Timão corre para fechar contratação

A rápida identificação do atleta com o clube, somada ao desempenho dentro de campo, motivam o Corinthians a buscar a contratação de Hugo em definitivo. Ele pertence ao Flamengo, mas está emprestado ao Timão até o final deste ano. O time paulista exerceu o direito de compra do jogador e está em busca de um fiador para o negócio, avaliado em R$ 4,9 milhões.

Vinícius Cascone, diretor jurídico do Alvinegro, afirmou em entrevista ao portal "Meu Timão" que o Flamengo recusou o primeiro parceiro apresentado pelo clube para firmar acordo. O Corinthians tem até o final do mês para buscar uma solução para o negócio.

continua após a publicidade

— O Corinthians ofereceu a garantia de um banco, o Flamengo não aceitou. Eu fiz um telefonema ontem para o Flamengo e o representante deles falou que eles não iam aceitar essa garantia também.

Caso o Corinthians não defina a contratação até o dia 30 de novembro, o Timão terá que negociar o jogador por um novo valor. Além do valor acertado para a contratação em definitivo, o clube alvinegro terá que desembolsar mais R$ 2,5 milhões pelo empréstimo inicial e multas aplicadas por Hugo disputar três jogos contra o Flamengo nesta temporada.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians