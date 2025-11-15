Corinthians busca reação no Brasileirão e sonha com vaga na Libertadores

Dividido entre a reta final do Brasileirão 2025 e a semifinal da Copa do Brasil, o Corinthians enfrenta cinco partidas decisivas pela frente, buscando alcançar a vaga para a Libertadores do próximo ano. O Timão ocupa atualmente a 13ª posição com 42 pontos, distante nove pontos do G7, que garante a Pré-Libertadores.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Para manter vivo o sonho da classificação continental, o Corinthians precisa melhorar seus resultados contra os próximos cinco adversários, adversários que desafiaram o clube no primeiro turno, quando o desempenho ficou aquém do esperado.

Neste segundo turno, o Timão medirá forças contra São Paulo (em casa), Cruzeiro (fora), Botafogo (em casa), Fortaleza (fora) e encerrará sua participação no campeonato diante do Juventude, também em seus domínios.

continua após a publicidade

Yuri Alberto 200 jogos: cinco partidas marcantes do atacante pelo Timão

Até o momento, o retrospecto contra essas equipes foi negativo: derrotas por 2 a 0 para São Paulo e por 2 a 1 para o Juventude, além de empates contra Cruzeiro (0 a 0), Botafogo (1 a 1) e Fortaleza (1 a 1).

Para concluir o Brasileirão de forma positiva e seguir na briga pela vaga na Libertadores, Dorival Júnior e seus comandados precisam retomar a boa fase. O time vinha embalado com três vitórias consecutivas, mas sofreu derrotas seguidas contra Red Bull Bragantino e Ceará, permanecendo na parte intermediária da tabela.

continua após a publicidade

Na busca por vitórias, o Corinthians terá reforços: o meio-campista André Luiz e o atacante Vitinho retornam após se recuperarem de lesões. Vitinho, que passou por cirurgia no menisco do joelho direito, está à disposição para o clássico Majestoso.

Por outro lado, o goleiro Hugo Souza segue em tratamento devido a um trauma na coxa direita, e o meia Rodrigo Garro está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo.

Além da luta no Brasileirão, o Corinthians disputa a semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Caso conquiste o título, o clube paulista garantirá vaga direta na fase de grupos da Libertadores 2026.