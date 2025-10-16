Corinthians assina renovação com joia observada por Dorival
Thomas Lisboa renovou até o final de 2026
O Corinthians renovou o contrato com Thomas Lisboa, volante cria da base alvinegra. O jogador de 20 anos assinou um novo vínculo até 31 de dezembro de 2026. A multa rescisória não foi divulgada, mas segue a estratégia da diretoria para 'proteger' os jogadores.
Desde a saída da Kauê Furquim, que deixou o clube alvinegro para defender o Bahia, o Corinthians busca renovar com atletas da base. Na ocasião, a equipe soteropolitano aproveitou uma brecha de contrato, aproveitou o baixo salário do atleta e contratou o atacante por R$ 14 milhões.
Na legislação atual, o valor para negociações domésticas é duas mil vezes o salário do atleta e, portanto, custou R$ 14 milhões aos cofres do clube baiano.
Carreira no Corinthians
Recentemente, Thomas Lisboa foi chamado pelo treinador para integrar os treinamentos do time profissional. Na base, o volante conquistou três títulos: o Paulista Cup-14, em 2019, o Paulistão Sub-17, em 2021, e a Copinha, em 2024.
Apesar do bom momento, o jovem sofreu com lesões nesta temporada. No ano passado, Thomas sofreu uma grave lesão ligamentar no joelho esquerdo e perdeu a Copinha de 2025. O atleta retornou aos gramados somente em agosto.
