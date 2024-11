Como Memphis turbinou o Corinthians dentro e fora de campo

Desde sua chegada ao Brasil, ficou claro que a passagem de Memphis Depay seria especial. Contratado pelo Corinthians em setembro deste ano, o holandês turbinou o Timão tanto dentro quanto fora de campo.

O Corinthians viu no atacante um potencial imenso assim que ele desembarcou. E logo passou a buscar ideias para explorar a imagem de Memphis. A primeira veio da torcida, que pedia a famosa faixinha de cabeça que o jogador usa.

— O mais interessante de toda essa jornada, que ainda está só no começo, é notar a conexão orgânica do atleta com o clube, com o torcedor e com a nossa cultura. Quanto mais à vontade e próximo do público ele estiver, mais oportunidades surgirão — explica ao Lance! Vinícius Manfredi, gerente de marketing do Corinthians.

Em qualquer visita à Neo Química Arena é possível entender o motivo desta conexão imediata. A faixinha virou febre entre os torcedores. Desde crianças jogando futebol na quadra que fica em um dos camarotes, até adultos na arquibancada, a faixa na cabeça é o grande destaque.

Crianças jogam futebol em camarote na Neo Química Arena (Foto: Thiago Braga/Lance!)

A reportagem do Lance! esteve presente no estádio no jogo contra o Palmeiras, vencido pelo Corinthians por 2 a 0. Segundo funcionários da loja Poderoso Timão, a testeira do jogador é o item que mais sai em dias de jogos: são vendidas, em média, 400 unidades. São dois modelos, um mais simples, de R$ 60, e outro, idêntico ao que Memphis usa, por R$ 80. Ambos são vendidos nas cores branca ou preta e têm as letras C e P, de Corinthians Paulista, na frente.

— É importante frisar que já disponibilizamos 28 produtos licenciados do atleta e a estratégia é apresentar novidades de maneira constante, sempre trazendo novos itens ou coleções. Por exemplo, o mercado já recebeu mais de 15 mil faixinhas, que é o item mais emblemático. A ideia é variar a coleção — projeta Manfredi.

Ao entrar na loja, que fica do lado de fora da Arena, percebe-se que Memphis de fato passou a ser venerado pelos torcedores. Quase todas as maiores referências no local são ao holandês. Tem camisa de jogo, de todos os modelos. A que mais sai, claro, é do atacante. Dependendo da personalização que o cliente quiser, ela sairá pelo valor de R$ 450.

Camisa de Memphis Depay na loja Poderoso Timão (Foto: Thiago Braga/Lance!)

Para quem quiser optar por uma linha mais casual, o Corinthians lançou, na semana do dérbi, a Coleção Memphis, uma linha de camisetas exclusivas desenvolvida em parceria com o atacante. São dois modelos distintos disponíveis em tamanho infantil e adulto, com preços de R$ 139,99 e R$ 179,99, respectivamente. Tem também os bonés temáticos com designs exclusivos, com preço de R$ 120.

Outra iniciativa do clube envolvendo o atacante está no Corinthians Delivery, serviço de pizzas licenciado pelo time. Foram criados dois sabores especiais em homenagem a Memphis: a pizza Holandesa 94, que faz referência ao país natal do jogador, e a Holandesa 7, em alusão aos números utilizados por ele no Brasileirão e na Copa Sul-Americana.



A chegada de Depay ao Corinthians também resultou em um acordo para a transmissão das partidas do clube como mandante para o mercado internacional. O clube também passou a transmitir internacionalmente suas partidas em casa por meio de seu canal no YouTube, a Corinthians TV.

— A oportunidade de comercialização era, de certa forma, pontual. Dado que para 2025 a comercialização dos direitos internacionais do Brasileirão já fazem parte do pacote da Liga Forte União (LFU). Mais do que a geração de receita em si, o movimento é importante do ponto de vista de marca e mostra que o efeito da chegada do atleta é imediato e não foi somente na Holanda — analisou o gerente de marketing alvinegro.

Os acordos foram com a ESPN (para o território Holandês) e com a Fanatiz (para transmissão nos Estados Unidos e Canadá). Por contrato, Memphis e Corinthians dividem os lucros dos produtos licenciados com a marca do holandês.

Linha de produtos de Memphis Depay à venda nas lojas Poderoso Timão (Foto: Thiago Braga/Lance!)

Em campo, Memphis também brilha

Desde que estreou diante do Atlético-GO, em 21 de setembro, Memphis disputou dez jogos com a camisa do Corinthians. Marcou três gols e deu quatro assistências.

Memphis participou de gols do Corinthians em cinco dos últimos seis jogos: deu assistências nos jogos contra Internacional e nas duas partidas contra o Racing, pela Sul-Americana, e marcou contra Athletico-PR, Cuiabá e Vitória.

Mas o holandês também ajudou indiretamente. Yuri Alberto é o maior beneficiado pela presença de Memphis em campo. Três dos quatro passes para gol que Memphis distribuiu com a camisa do Corinthians foram para Yuri Alberto.

Além disso, desde o jogo contra o Atlético-GO, quando Memphis estreou, Yuri Alberto esteve em campo dez vezes. E ele viu seu rendimento explodir: ele deu uma assistência e marcou nove gols.

Com a ajuda de Memphis, o Corinthians saiu da incômoda zona de rebaixamento e agora sonha em disputar torneios continentais em 2025. E conta com a ajuda do jogador para conseguir o objetivo. Dentro e fora de campo.